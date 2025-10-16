Habertürk
        İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar bebeklerinin adını açıkladı

        İrem Helvacıoğlu, dün bebeğini dünyaya getirerek anne olmanın sevincini yaşadı. Eşi ve kızlarının sağlık durumu hakkında bilgi veren Ural Kaspar, bebeğin ismini de açıkladı

        Giriş: 16.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 16.10.2025 - 14:59
        Kızının adını açıkladı
        28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, dün bebeğini kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

        Kız bebek dünyaya getiren ünlü oyuncunun eşi Ural Kaspar, İrem Helvacıoğlu ve bebeğinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aynı zamanda kızlarına verdikleri ismi de açıklayan Kaspar; "Kızımız Sora, dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

        Ural Kaspar, ayrıca "İrem emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek" ifadelerini not düştü. Japonca Kökeni: Sora, Japoncada en sık "Gökyüzü" veya "Cennet" anlamına gelir.

        Ünlü oyuncu anne oldu
        #Ural Kaspar
        #Sora Kaspar
        #İrem Helvacıoğlu
