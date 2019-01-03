İrem Helvacıoğlu sette kriz mi çıkardı?

Söylemezsem Olmaz programının haberine göre, İrem Helvacıoğlu’nun Sen Anlat Karadeniz setinde büyük bir krize neden olduğu iddia edildi. İrem Helvacıoğlu’nun sette makyöz ve kuaförüne gergin tavırlar sergileyip, yanından kovduğu için 2 gün boyunca saç ve makyajının yapılamadığı konuşuluyor. Dizinin çekimlerinde ise bu yüzden aksaklık olduğu söyleniyor.

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