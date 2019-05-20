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İrem Yaman dünya şampiyonu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden milli sporcu, altın madalya kazandı. İrem Yaman, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu

İrem Yaman

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem Yaman, ikinci turda Tunuslu Ameni Layouni'yi 9-1, üçüncü turda Özbek Feruza Sadikova'yı 28-9 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Çinli Zongshi Luo'yu 3-2 mağlup eden milli tekvandocu, yarı finalde Fransız Magda Wiet-Henin'i uzatmalarda yenerek adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

İrem, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda da büyük bir avantaj elde etti.

23 yaşındaki İrem, 2015'te Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELGRAFI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İrem Yaman'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda altın madalya kazanan Yaman'ı tebrik telgrafıyla kutladı.

BAKAN KASAPOĞLU, TELEFONLA TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu İrem Yaman'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Şampiyonada sergilediği üstün performansla altın madalya kazanan İrem Yaman'ı kutlayan Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun şampiyon olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinde böylesine güzel başarıların kendilerini umutlandırdığını kaydederek milli sporcuya başarılarının devamını diledi. İrem Yaman ise Kasapoğlu ile yaptığı görüşmede kendisine çok teşekkür ettiğini belirterek, yurda döndüğünde ziyaret etmek istediğini söyledi.

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