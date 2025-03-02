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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can'dan milli takım cevabı - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can'dan milli takım cevabı

        Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, 3-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Milli Takım'ı herkes gibi ben de isterim, hocalarımızın kararı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 23:40 Güncelleme: 02.03.2025 - 23:40
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        İrfan Can'dan milli takım cevabı!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, galibiyeti değerlendirdi.

        "TAKIM OLARAK İYİ MÜCADELE VERİYORUZ"

        Fenerbahçe'nin savunmadaki performansı için konuşan İrfan Can Eğribayat, "Oyun sistemimiz tamamen oturmaya başladı. Savunmada da iyi bir iletişimizi var. Sürekli konuşuyoruz. O yüzden iyi oldu ve gerçekten koşuyorlar özellikle sağ ve sol bekler. Orada da dinamik oyuncular oynadığı için boşluk vermiyoruz. Takım olarak iyi mücadele veriyoruz. Defans özelinden değil geride oynadığımız pozisyonlarda takım olarak kompakt bir şekilde duruyoruz. Bu da rakibe pozisyon verilmesini önlüyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz." dedi.

        MİLLİ TAKIM CEVABI

        İrfan Can, "Milli Takım için beklentisi var mı?" sorusunun ardından, "Tabii ki beklenti içerisinde oluyor insan. Herkes gibi ben de isterim. Hocalarımızın kararı. Çok değerli kaleciler var, hepsi oynuyor. Hocaların kararı, tabii ki orada olmak isterim ama dediğim gibi benim istemem yetmiyor. Hocalarımızın kararı, o konuda hayırlısı olsun diyelim." diye konuştu.

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