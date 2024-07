Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat vefat etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başın sağ olsun İrfan Can Eğribayat. Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat’a Allah’tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.