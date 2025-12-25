Habertürk
        Haberler Spor Transfer İrfan Can Eğribayat'ın talipleri artıyor! - Futbol Haberleri

        İrfan Can Eğribayat'ın talipleri artıyor!

        Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İrfan Can Eğribayat'a yurt dışından talip çıktı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 20:29 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:29
        İrfan Can'ın talipleri artıyor!
        Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan kaleci İrfan Can Eğribayat için Polonya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

        TRT Spor'un haberine göre, Cracovia'nın ardından iki Polonya ekibi Legia Varşova ve Lech Poznan da transfer yarışına dahil oldu.

        Kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

        Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İrfan Can'ın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

