Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe maçın henüz başlarında 10 kişi kaldı. 14. dakikada İrfan Can Kahveci ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Siopis sakatlandı. Oyun kısa süre devam ederken top taca çıktı ve hakem Zorbay Küçük, uyarı sonrasında VAR incelemesine başvurmaya karar verdi.

Pozisyonu VAR'da inceleyen Zorbay Küçük, İrfan Can'ın, Siopis'in baldırına bastığına karar verdi ve oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet hakemlere yoğun itirazlarda bulunurken karar değişmedi ve sarı-lacivertliler 10 kişi kaldı.