Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Irina Shayk, eski nişanlısı Bradley Cooper ile tatilde!

2019'da ayrılan ünlü aktör Bradley Cooper ve Rus model Irina Shayk, birlikte tatile çıktı. Shayk'ın, kalp şekli üzerindeki kumlara uzanarak verdiği poz "yeniden aşk" iddialarını alevlendirdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Irina Shayk, eski nişanlısı Bradley Cooper ile tatilde! - Magazin haberleri

    Birlikteliklerini 2019'da sonlandıran ve Lea (5) adında kızları bulunan oyuncu Bradley Cooper (47) ile model Irina Shayk (36), tropikal bir bölgeye tatile gitti.
  • Irina Shayk, eski nişanlısı Bradley Cooper ile tatilde! - Magazin haberleri

    Cooper ile birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkaran Shayk, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
  • Irina Shayk, eski nişanlısı Bradley Cooper ile tatilde! - Magazin haberleri

    KUMDAN KALP İÇİNDE POZ VERDİ

    Irina Shayk ile Bradley Cooper arasında fotoğraflara yansıyan samimiyet, özellikle de modelin bir kalp şekli üzerinde kumlara uzanarak verdiği poz "yeniden aşk" iddialarını alevlendirdi.
  • Irina Shayk, eski nişanlısı Bradley Cooper ile tatilde! - Magazin haberleri

    'İHANET' İDDİALARI AYRILIK GETİRMİŞTİ

    Öte yandan 2015-2019 yılları arasında ilişki yaşayan Shayk ile Cooper'ın ayrılık nedeni olarak şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti.

    'A Star Is Born' filmindeki rol arkadaşı Gaga ile ünlü aktörün hakkında çıkan aşk dedikoduları uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
  • Irina Shayk, eski nişanlısı Bradley Cooper ile tatilde! - Magazin haberleri

    "ROL KESİYORDUK"

    Cooper, film sonrası Gaga ile çıkan aşk dedikoduları hakkında konuşmuştu. Vanity Fair'in haberine göre; Ünlü aktör, "Rol kesiyorduk. Canlı yayında şarkı söylemekten korktuğum için bunu filmden bir sahne gibi çıkarmaya çalıştık." açıklamasını yapmıştı.
  • Irina Shayk, eski nişanlısı Bradley Cooper ile tatilde! - Magazin haberleri

    "İNSANLARIN İNANMASINI İSTEMİŞTİK"

    Daha önce Elle Dergisi'ne röportaj veren Lady Gaga ise Oscar ödül törenindeki yakınlaşmalarının sadece rol gereği olduğunu itiraf etmişti. İkilinin, aralarındaki duygusal yakınlığın insanların aklında soru işareti bırakmasını planladığı öğrenilmişti.

    Gaga, konuyla ilgili, "İnsanların birbirimize aşık olduğumuza inanmasını istemiştik." açıklamasını yapmıştı.
  • Irina Shayk, eski nişanlısı Bradley Cooper ile tatilde! - Magazin haberleri

    AŞK İDDİASI

    Ardından Irina Shayk'ın da adı reality show yıldızı Kim Kardashian'ın eski eşi rapçi eşi Kayne West (Ye) ile anılmıştı. İkilinin kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilmişti.
  • Irina Shayk, eski nişanlısı Bradley Cooper ile tatilde! - Magazin haberleri

    İLK SÖYLENTİ INSTAGRAM'DA ÇIKMIŞTI

    West ile Shayk'ın ilişkiye başladıkları yönündeki söylenti, 'DeuxMoi' adlı Instagram hesabından yapılan paylaşımlarla ortaya çıkmıştı. İsimsiz bir kullanıcının, "Kanye West, şimdi gizlice Irina Shayk, namı diğer Bradley Cooper'ın bebeğinin annesiyle çıkıyor." mesajı dedikoduları alevlendirmişti.
  • Irina Shayk, eski nişanlısı Bradley Cooper ile tatilde! - Magazin haberleri

    11 YILDIR TANIŞIYORLAR

    Irina Shayk, 2010 yılında West'in 'Power' müzik videosunda yer almış ve bu video ünlü modelin şöhret basamaklarını hızlı çıkmasında etkili olmuştu. West ile Shayk, 2012 Paris Moda Haftası'nda da birlikte eğlenirken görülmüştü.

    Fotoğraflar: Reuters, Instagram, AP, Splash News.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.