"ROL KESİYORDUK"

Cooper, film sonrası Gaga ile çıkan aşk dedikoduları hakkında konuşmuştu. Vanity Fair'in haberine göre; Ünlü aktör, "Rol kesiyorduk. Canlı yayında şarkı söylemekten korktuğum için bunu filmden bir sahne gibi çıkarmaya çalıştık." açıklamasını yapmıştı.