28 Şubat'ta başlayan, 8 Mart'ta sonlanacak olan Rio Karnavalı'nda dünyaca ünlü model Irina Shayk da yer aldı.

Irina Shayk, karnavala katılmadan önce; "Töreninin bir parçası olduğum için çok şanslıyım. Brezilya seni seviyorum! Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Burada olmak, hayatı ve aşkı kutlamak için ne harika bir fırsat" ifadelerini kullandı.