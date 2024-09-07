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        Haberler Spor Futbol İrlanda: 0 - İngiltere: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İrlanda: 0 - İngiltere: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında İngiltere, deplasmanda İrlanda'yı 2-0 mağlup etti. Declan Rice ve Jack Grealish'in golleriyle galip gelen İngilizler, gruba 3 puanla başladı. İrlanda ise puansız başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 21:48 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:48
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        İngiltere, İrlanda'da zorlanmadı!
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        UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında İrlanda ile İngiltere karşı karşıya geldi. Aviva Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla İngiltere kazandı.

        İngilizlere galibiyeti getiren golleri 11'de Declan Rice ve 26. dakikada Jack Grealish attı.

        Maç öncesinde İrlandalı taraftarlar, daha önce İrlanda alt yaş takımlarında forma giyen Declan Rice ve Jack Grealish için 'Yılanlar geri döndü' pankartı açarken, gollerin bu oyunculardan gelmesi dikkat çekti.

        Bu sonuçla birlikte İngiltere gruba 3 puanla başlarken, İrlanda gruba puansız başlamış oldu. Grubun bir sonraki maçında İngiltere evinde Finlandiya'yı konuk ederken, İrlanda deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak.

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