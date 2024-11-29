İrlanda erken genel seçim için sandık başında

Genel seçimlere katılan en büyük 3 parti, Başbakan Harris'in liderliğindeki merkez sağ Fine Gael, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'in liderliğindeki merkez sağ Fianna Fail ve Mary Lou McDonald'ın liderliğindeki ana muhalefet partisi Sinn Fein olarak öne çıkıyor.

Yeşiller Partisi, bağımsız adaylar ve diğer küçük partiler de seçimde yarışacaklar arasında yer alıyor. Son anketlere göre, bağımsız adaylar yaklaşık yüzde 20 oy oranı ile dikkati çekerken küçük partilerin hiçbiri yüzde 5'in üzerine çıkamıyor.

Üç büyük partinin oy oranlarının birbirine çok yakın olduğunu tahminine yer veren anketler, seçim sonrasında "koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğunu" gösteriyor. Bunun nedenleri arasında, hiçbir partinin tek başına çoğunluğu elde edecek kadar aday göstermemesi de yer alıyor. Oyların sayım işlemine ertesi gün başlanacak Sandıkların kapanmasının ardından oylar seçim bölgesi sayım merkezlerine gönderilecek ve ertesi gün sayım işlemine başlanacak. Oyların sayımının birkaç gün sürebileceği öngörülüyor.