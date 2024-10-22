Iron Maiden grubunun ilk solisti Paul Di'Anno hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın ilk iki albümünde yer alan solisti Paul Di’Anno hayatını kaybetti. 66 yaşında hayata veda eden Di’Anno, birkaç yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor, bu nedenle tekerlekli sandalyeyle sahnede performans sergiliyordu.

İngiltere'nin Salisbury kentindeki evinde hayatını kaybeden metal müzik yıldızının ölüm haberi, uzun süredir çalıştığı plak şirketi Conquest Music tarafından ailesi adına doğrulandı.

Di’Anno, 1978 ila 1981 arasında Iron Maiden’ın baş vokalistliğini üstlendi. Grubun kendi adını verdiği ilk albümü ile 'Killers' adlı ikinci albümünde yer alan Di’Anno, daha sonra yerini Bruce Dickinson'a bıraktı.