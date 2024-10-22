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        Haberler Dünyadan Iron Maiden grubunun ilk solisti Paul Di'Anno hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Iron Maiden grubunun ilk solisti Paul Di'Anno hayatını kaybetti

        Dünyanın en ünlü heavy metal gruplarından Iron Maiden'ın çıkış döneminde solistliğini üstlenen Paul Di'Anno 66 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:57
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        Paul Di'Anno hayatını kaybetti
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        Dünyaca ünlü İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın ilk iki albümünde yer alan solisti Paul Di’Anno hayatını kaybetti. 66 yaşında hayata veda eden Di’Anno, birkaç yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor, bu nedenle tekerlekli sandalyeyle sahnede performans sergiliyordu.

        İngiltere'nin Salisbury kentindeki evinde hayatını kaybeden metal müzik yıldızının ölüm haberi, uzun süredir çalıştığı plak şirketi Conquest Music tarafından ailesi adına doğrulandı.

        Di’Anno, 1978 ila 1981 arasında Iron Maiden’ın baş vokalistliğini üstlendi. Grubun kendi adını verdiği ilk albümü ile 'Killers' adlı ikinci albümünde yer alan Di’Anno, daha sonra yerini Bruce Dickinson'a bıraktı.

        Di’Anno, Iron Maiden grubundan ayrıldıktan sonra Battlezone and Killers adlı grubun solistliğini üstlendi ve pek çok solo albüm çıkardı.

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        #Paul DiAnno
        #iron maiden
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