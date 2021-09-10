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Haberler Gündem 3. Sayfa İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisine kâbusu yaşattı! - Haberler
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Bolu'da dehşet! İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisine kâbusu yaşattı

Bolu'da insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Kentte, Mehmet C., eski sevgilisini iş arkadaşıyla yürürken görünce ikisini de ormana kaçırdı. Genç kız ile iş arkadaşını soyup, cinsel ilişkiye zorlayan ve üzerlerine tuvaletini yapan Mehmet C. ile taksici arkadaşı Ümit A., gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı

İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisine kâbusu yaşattı! - Haberler
İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisine kâbusu yaşattı!
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DHA

Bolu'da nakliyecilik yapan Mehmet C., pastanede çalışan eski sevgilisini önceki gün iş yerinden erkek arkadaşıyla sokakta yürürken gördü.

DHA'nın haberine göre, Mehmet C., yanına taksicilik yapan arkadaşı Ümit A.'yı da alarak, eski sevgilisi ve yanındaki arkadaşını hafif ticari araca bindirip, ormana kaçırdı.

İddiaya göre, Mehmet C. ve Ümit A., ormanda genç kız ve iş arkadaşını çırılçıplak soyarak darbetti ve cinsel ilişkiye zorladı. Bu sırada darp da devam etti. 2 arkadaş, son olarak kanlar içinde kalan genç kız ve arkadaşının üzerlerine tuvaletini yaptı.

Mehmet C. ve Ümit A., yaşananları anlatmaları durumunda cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri herkese izletecekleri tehdidiyle genç kız ve arkadaşını şehir merkezine bıraktı.

Genç kız ve arkadaşı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Mehmet C. ve Ümit A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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