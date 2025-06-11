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        Haberler Kültür-Sanat İş Bankası ‘Karneni Göster Kitabını Al’ kampanyası 18 yaşında

        İş Bankası ‘Karneni Göster Kitabını Al’ kampanyası 18 yaşında

        Türkiye İş Bankası'nın çocuklara küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak, bilişsel ve kültürel yeteneklerinin gelişimine destek vermek, hayal güçlerini ve merak duygularını geliştirmek amacıyla 18 yıldır düzenlediği "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası kapsamında çocuklar kitaplarına kavuştu. Bu yılki kampanya ile birlikte şimdiye kadar öğrencilere ulaştırılan kitap sayısı 18 milyonu aşmış olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:39
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        'Karneni Göster Kitabını Al' kampanyası 18 yaşında
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        Öğrenmenin, bilinmezlerle dolu dünyaya dair yeni şeyleri keşfetmenin, insanı zenginleştirecek bilgilere ulaşmanın en güzel yolu kitaplardan, okumaktan geçiyor.

        “En büyük yatırımımız geleceğe” yaklaşımıyla hareket eden İş Bankası da ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik kampanyayı çocukların küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanması, merak duygularının artması, bilime olan ilgilerinin desteklenmesi amacıyla 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlattı.

        Kampanya için Bankanın İstanbul Şubesi’nde çevre okullardan öğrencilerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bankanın yöneticileri, oyuncu Çağlar Çorumlu ve yazar Sunay Akın çocuklara kitap armağan etti.

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        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran
        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran

        BİLİM / MACERA / TARİH VE COĞRAFYA TEMALI ÜÇ KİTAP…

        İş Bankası’nın 18 yıldır aralıksız sürdürdüğü kampanyanın kitapları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlandı.

        “Araba Şekerle Çalışır Mı?” kitabında tarihsel bilgilerin yanı sıra içinde yaşadığımız dünyaya ve bilimsel buluşlara; “Baykuşlar Kitap Okur Mu?” kitabında okyanusların derinliklerine, sürüngenlerin ve daha birçok hayvanın gizemli dünyasına; “Ağaçlar Sohbet Eder Mi?” kitabında ise doğal yaşama, insan vücuduna, dünya, evren ve buluşlara dair zihin açıcı sorulara yanıtlar veriliyor.

        “Kara delikler şarkı söyler mi?”, “Geceleri uzar mıyız?”, “İnsanlar ışık saçar mı?”, “Ay ışığı diye bir şey var mı?”, “Evrendeki en hızlı şey nedir?”, “Atom ne kadar küçüktür”, “Köpeklerden iyi dedektif olur mu?”, “İnsanlar kedileri ne zaman evcilleştirdi?”, “Yılanlar uçabilir mi?” gibi merak uyandıran soruların yer aldığı kitaplar, bilimsel gerçekleri ve bilgileri şaşırtıcı ve eğlenceli bir üslupla aktarıyor.

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        HAKAN ARAN: ÇOCUKLARIMIZIN BU YAZA DAHA ÇOK KİTAP SIĞDIRABİLMELERİNİ İSTİYORUZ

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden bir geleneği bu yıl üç kitapla çeşitlendirdiklerini belirterek, “Çocuklarımızın yazın okudukları kitapları arkadaşlarıyla değiştirerek bu yaza daha çok kitap sığdırabilmelerini istiyoruz. Umarım bu sayede çocuklarımızı kitapları birbirleriyle değiş tokuş etmeye de teşvik etmiş oluruz” dedi.

        Böyle bir geleneği 18. yılına taşımaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Aran, “Çocuklarımızın daha çok okuyabilmesi, yazın daha verimli geçmesi, okumaktan keyif alan bir jenerasyonun gelmesi çok kıymetli. Bugüne kadar 17 milyonu aşkın kitabı çocuklarla buluşturduk. Nüfusumuza oranladığımızda azımsanmayacak bir rakam. İlk kitaplarımızla buluşan çocukların bugün iş insanı haline geldiklerini görmek de ayrıca bizlere mutluluk veriyor” diye konuştu.

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        Çocukluğunda kitap okurken geçirdiği zamanların kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Hakan Aran, çocukların kitaplara, okumaya olan ilgisinin hep artması temennisinde bulundu.

        KİTAPLAR HEM ŞUBELERDE HEM KUMBARA DERGİSİ PORTALINDA

        Öğrenciler kitaplara İş Bankası şubelerinin yanı sıra Kumbara dergisi portalı (www.kumbaradergisi.com) ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek.

        Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderiminin yapılacağı kampanyada, Braille alfabesi ile basılı kitaplar da görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak.

        İş Bankası'nın kampanyayla bugüne kadar armağan ettiği farklı kategorilerdeki 26 kitap başlığı şunlar:

        • 2008 yılında “Alice Harikalar Diyarında”,
        • 2009 yılında “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”,
        • 2010 yılında “Yazarlarımızdan Öyküler”,
        • 2011 yılında “Halime Kaptan" ve “Küçük Mavi Gezegen”,
        • 2012 yılında “Sait Faik'ten Çocuklara Hikâyeler”,
        • 2013 yılında “Aziz Nesin'den Çocuklara En Güzel Öyküler”,
        • 2014 yılında “Yazarlarımızdan Öyküler”,
        • 2015 yılında “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle - Şiir Dünyasına Yolculuk” ile "Depremden Korkmuyorum - Nasıl Korunacağımı Biliyorum”,
        • 2016 yılında “Mars'a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”,
        • 2017 yılında “Astronotlar Üşür Mü? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”,
        • 2018 yılında “Robotlar Hapşırabilir mi? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”,
        • 2019 yılında “Siyah İnci”
        • 2020 yılında “Dünya'nın Merkezine Yolculuk”, “Doktor Ox'un Deneyi”, “Define Adası”, “Türk Bilim İnsanları Kuzey Kutbunda”
        • 2021 yılında “Bambi", “Kayıp Dünya”, “İklim Hakkında Konuşalım”
        • 2022 yılında “Sherlock Holmes'un Maceraları" ve “Gizli Bahçe”
        • 2023 yılında “Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor”
        • 2024 yılında “Çocuklar Soruyor Tarih Dede ve Bilgi Öğretmen Anlatıyor”, “Aklıma Bir Soru Geldi”
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        #Karneni Göster Kitabını Al
        #İş Bankası
        #Türkiye İş Bankası
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