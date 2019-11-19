İş Bankası Müzesi'ne anlamlı bağış

Türkiye İş Bankası Müzesi, artık çok anlamlı bir madalyaya ev sahipliği yapacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöneten Meclis Başkanvekili merhum Abdullah İsmet Eker'in İstiklal Madalyası, İş Bankası Müzesi'ne bağışlandı.

Eker'in kızı Mucizat Eker Divringi tarafından bağışlanan madalya Milli Mücadele'nin 100. yılında "İstiklal" sergisiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ev sahipliği yaptığı 10 bin 919 kişiyle günlük ziyaretçi rekoru kıran İstanbul Eminönü'ndeki müzede sergilenecek.

Adnan Bali, Mucizat Eker Divringi

Müzede düzenlenen törende madalyayı teslim alan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Sayın Mucizat Eker Divringi’nin ülkemiz tarihi açısından büyük önemi bulunan, aile yadigârı olarak ise paha biçilmez olan bu madalyayı müzemize bağışlamasından İş Bankası ailesi olarak büyük onur duyduk. Bu madalyayı çok değerli bir emanet olarak koruyup gelecek nesillerle buluşmasına aracılık edeceğiz. Bu vesileyle başta bankamızın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bugün İstiklal Madalyası'nı teslim aldığımız merhum Abdullah İsmet Eker olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle bir kez daha anıyorum" dedi.

Mucizat Eker Divringi de gazetede İş Bankası Müzesi'nin "İstiklal" sergisi ile ilgili haberini okuduktan sonra babasının İstiklal Madalyası'nı Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamaya karar verdiğini belirterek, "Cumhuriyet'in temelini kuran bu madalyanın en çok Cumhuriyet ile yaşıt, Atatürk'ün kurduğu bu bankanın müzesine yakışacağını düşündüm ve hiç tereddüt etmeden bağışladım. Burada en iyi biçimde korunacağına, genç nesillerle buluşacağına, emin ellerde olacağına dair inancım tam." diye konuştu.