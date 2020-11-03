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20 Mayıs 2020 tarihinde 539 milyon euro ve 207.5 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlayan Türkiye İş Bankası, 2 Kasım tarihinde 448 milyon euro ve 238 milyon dolar tutarındaki yeni anlaşmaya imza attı.

Böylece, banka, ihracatın finansmanına kullandırılmak üzere sendikasyon kredileri yoluyla, 987 milyon euro ve 445.5 milyon dolar olmak üzere iki işlemle toplamda yaklaşık 1.6 milyar dolar tutarında kaynak temin etmiş oldu.

İmzalanan 367 gün vadeli sendikasyon kredisine, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 19 ülkeden 33 banka katılım sağladı. Verilen bilgiye göre, imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America, Standard Chartered Bank ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Koordinatör, Emirates NBD Bank PJSC ise Ajan banka olarak görev aldı.

Yapılan açıklamada, dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti euro diliminde euribor + %2,25, dolar diliminde ise libor + %2.50 oldu.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, sağlanan krediye ilişkin yaptığı açıklamada, "2020 yılında zorlu piyasa koşullarına rağmen, çok sayıda bankanın katılımı ile toplam tutarı 1.6 milyar dolara yaklaşan sendikasyon kredisi temin etmemiz uluslararası piyasalarda İş Bankası'na duyulan güveni bir kez daha teyit etti. Yılın ilk yarısında ulaştığı 547 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu sürdüren İş Bankası, sağlanan bu kredilerle reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

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