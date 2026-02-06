İş Bankası'ndan 67.4 milyar TL net kâr

Türkiye İş Bankası 2025 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, geçen yıl toplam 67,4 milyar TL düzeyinde net kâr elde ederken özkaynak büyüklüğünü 428 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü 4,6 trilyon TL'ye yükseltti. Bankadan yapılan açıklamaya göre İş Bankası böylece "Türkiye'nin en büyük özel bankası" olmaya devam etti.

2025 yılsonu itibarıyla Bankanın ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 2,4 trilyon TL’si nakdi, 896,6 milyar TL’si gayrinakdi krediler olmak üzere 3,3 trilyon TL’ye yükseldi. Güçlü sermaye yapısını koruyan İş Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı %18,5 seviyesinde gerçekleşti.

Yaygın fiziksel ve dijital dağıtım ağı ile tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olmaya devam eden İş Bankası’nın toplam mevduat hacmi 2025 yılı sonunda 3,1 trilyon TL’ye ulaştı. Banka hem mevduat hacmi hem de ülke ekonomisine sağladığı kaynak ile özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürdü.

İş Bankası, 2026 yılının ilk ayında uluslararası piyasalarda Türkiye’den yapılan ilk sermaye nitelikli ihraç olma özelliğini taşıyan başarılı bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve Bankamıza duyduğu güveni bir kez daha teyit eden bu katkı sermaye nitelikli işlem, 500 milyon ABD Doları tutarında, 11 yıl vadeli ve altıncı yılda erken geri ödeme opsiyonlu olarak yapıldı ve geniş bir coğrafyaya yayılan farklı yatırımcı gruplarından güçlü talep gördü. Ayrıca, Banka sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolüyle uluslararası piyasalarda ilk mavi tahvil ihracını da gerçekleştirdi. 50 milyon ABD Doları tutarında, 5 yıl vadeli ihraçtan sağlanan kaynak ile denizlerimizin ve su kaynaklarımızın korunmasına ve biyoçeşitliliğin artırılmasına destek sunulacak.