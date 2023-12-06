İş Bankası'nın olimpiyat temalı kartı tanıtıldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi destekçisi Türkiye İş Bankası ile Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Uluslararası Ödeme Teknolojileri Ortağı Visa, Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları öncesinde iş birliklerini açıkladı. İş birliği kapsamında İş Bankası, müşterilerine Visa logolu olimpiyat temalı özel tasarımlı kredi kartlarını sunacak.

Lansman toplantısına, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, basın mensupları, İş Bankası kart sahipleri ile İş Bankası ve Visa’dan yöneticiler katıldı. Etkinlik kapsamında milli sporcuların yer aldığı bir panel de gerçekleştirildi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “2024 yılında, büyük bir gurur ve mutlulukla Bankamızın 100. yaşını kutlarken, olimpiyatların heyecanını da yaşayacak, Olimpiyat Komitesi’nin resmi destekçisi olarak 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek sporculara yol arkadaşlığı yapacağız. 2024 Paris Olimpiyatları’na özel bir ilki de hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ilk ve tek olimpiyat logolu kredi kartlarını müşterilerimize sunuyoruz” dedi. Lüle konuşmasında İş Bankası’nın olimpiyatlara, olimpiyat sporcularına verdiği desteğin, çok eskiye dayandığını, olimpiyatlarda madalya kazanan İş Bankası çalışanı sporcuların da bulunduğuna değindi. Lüle, Visa logolu İş Bankası kredi kartı sahiplerine Paris Olimpiyatları Kapanış Törenine katılma ve tarihe geçecek, unutulmaz anların heyecanını yaşama fırsatının sunulduğunu da sözlerine ekledi.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin konuyla ilgili “Visa’nın Olimpik ve Paralimpik Oyunlara uzun soluklu desteği, iş ortaklarımızın kart sahiplerine sunabilecekleri pek çok ayrıcalığı da beraberinde getiriyor. İş Bankası ile bugün açıkladığımız iş birliği kapsamında gerek sunduğumuz Olimpiyat tasarımlı kartlar, gerekse Oyunların en ikonik anlarından biri olan kapanış törenine katılım fırsatı bunun en güzel örneklerinden” dedi.

Yapılan açıklamaya göre; kampanya kapsamında İş Bankası’nın Visa logolu bireysel kredi kartı sahipleri, 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapacakları her 5.000 TL ve üzerindeki alışverişleri için çekiliş hakkı kazanacak. Beş kişi, Paris Olimpiyatları Kapanış Töreni'ni yerinde izleyecek.