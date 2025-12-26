Habertürk
Habertürk
        İş Bankası, ödeme deneyimini İşPay ile tek platformda topladı

        İş Bankası, ödeme deneyimini İşPay ile tek platformda topladı

        Türkiye İş Bankası, müşterilerine sunduğu Anında Alışveriş Kredisi, Taksitli Ek Hesap, kredi kartı ve havale ödeme seçeneklerini, hem e-ticaret sitelerinde hem de fiziksel mağazalarda kullanılabilen İşPay platformunda bir araya getirdiğini duyurdu. Banka müşterileri, online alışverişlerde ve fiziksel mağazalarda ihtiyaç duydukları alışveriş anında kredi ve taksitli ödeme seçeneklerine İşPay'den erişebiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 12:35 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:35
        İş Bankası, ödeme deneyimini İşPay ile tek platformda topladı
        İşPay, müşterilerin uzun vadeli ödeme yöntemleri seçebildiği, Anında Alışveriş Kredisi ile karmaşık başvuru süreçleri olmadan hızlı kredi kullanabildiği ve Taksitli Ek Hesap ile alışveriş yapabildiği ödeme çözümlerini kapsıyor.

        İşPay’in sahip olduğu ödeme esnekliği sayesinde müşteriler, mağazadan çıkmadan cep telefonu, bilgisayar ve beyaz eşya gibi yüksek tutarlı teknolojik alışverişlerini 36 aya varan vade seçenekleriyle taksitlendirebiliyor, kredi kartı limitleri etkilenmeden 250.000 TL’ye varan tutarlarda alışveriş yapabiliyor. Ayrıca, tüm onay süreçleri dijital kanallar üzerinden kağıtsız ve çevre dostu bir şekilde tamamlanıyor.

        Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        -İş Bankası kredi kartları ile ödeme adımında kart bilgilerini girmeye gerek kalmadan, MaxiPuanlarını da kullanabildiği, peşin/taksitli alternatiflerle alışveriş yapabiliyor.

        -Alışveriş esnasında kredi kartı limitleri etkilenmeden Anında Alışveriş Kredisi’ne başvurup, 3 ila 36 ay arasında taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

        -Ek hesaplarının kullanılabilir limitleri dahilinde alışverişlerini hızlıca taksitlendirebiliyor.

        -Banka hesaplarından, hesap bilgisi tanımlamaksızın ödemelerini havale ile tamamlayabiliyor.”

        İşPay’e ilişkin detaylı bilgiye web adresinden ulaşılabiliyor.

