Aydının Didim ilçesinden Denizli’ye iş başvurusu amacıyla giden 22 yaşındaki Hemşire Gülşen Ünlü’den 40 gündür haber alınamıyor.

"GİTTİĞİ YERİ DE BİLMİYORUM"

İHA'nın haberine göre, Didim’de yaşayan 22 yaşındaki hemşire Gülşen Ünlü, annesi Huriye Gündoğdu’nun bilgisi dâhilinde iş başvurusu yapmak için 19 Ocak'ta Denizli’ye gitti. Genç kızdan bir daha haber alınamadı. Anne Huriye Gündoğdu, "Biz eşimle ayrıyız. Daha önce 3 günlüğüne evden ayrıldı ama babasının yanında olduğunu öğrendim. Son olarak bana da bilgi vererek Denizli’ye iş başvurusuna gideceğini söyledi. O günden bu yana bir daha kendisinden haber alamadık. Gittiği yeri de bilmiyorum. Polise kayıp başvurusunda bulunduk ve arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI

Kızın kalbinin üzerine “annem” yazılı dövme ile kolunda köpeğinin adının yazılı dövme olduğunu ve renkli gözlü olduğunu belirten Anne Huriye Gündoğdu kızının bulunması için sosyal medyadan da çağrı yaptıklarını belirtti.