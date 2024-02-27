İzmir'de olay dün öğle saatlerinde, Aliağa ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir anlaşmazlık yaşayan ayrı evlerde hayatlarını sürdüren üç çocuk annesi Özlem Çankaya (44), iş görüşmesine gitmek için evden ayrıldı.

İHA'da yer alan habere göre bu esnada ayrı yaşadığı kocası A.Ç., Özlem Çankaya'yı telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Özlem Çankaya'dan red cevabı alan kocası A.Ç., bıçakla karısının bulunduğu yere gitti. İş görüşmesinden çıktığı öğrenilen Özlem Çankaya'nın yanına giden A.Ç., yaşanan tartışmanın ardından karısını defalarca bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Özlem Çankaya kanlar içerisinde kalırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUK ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Karısını bıçaklayarak ağır yaralayan A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen Özlem Çankaya, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çankaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Özlem Çankaya'nın cenazesi daha sonra memleketi Aydın'a götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.