İş insanı Dilek Ertek'in ölümüyle ilgili aileden yeni açıklama

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.'nun Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de okyanusa düşmüştü.

24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece kaybolan Ertek'in bulunması için çalışmalar sürerken, aileden Habertürk'ün dün edindiği bilgilere paralel bir açıklama geldi.

Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Basınla daha önce de paylaşmış olduğumuz üzere Norwegian Cruise Line şirketine ait Norwegian Spirit adlı gemide seyahat eden Dilek Ertek gemiden düşerek hayatını kaybetmiştir. Merhum Dilek Ertek’in denize düşmesinden sonra gemi Tahiti’nin Papeete Limanı’na gelmiştir. Dilek Ertek’in oğlu Gökçe Atuk avukatları ile birlikte gemi ve gemi işleteni şirket ile görüşmeleri devam ettirmektedir. Alınan tüm bilgiler savcılık ile paylaşılmış olup savcılık tarafından da soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.