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İş kadınının kaybı ile ilgili son durum: Şüpheler araştırılıyor

Tiffany Co. adlı markanın Türkiye distribütörü olan ünlü iş insanı Dilek Ertek Tahiti'de okyanusa düşmüş, iş insanının bulunması için de arama çalışmaları başlatılmıştı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, Ertek'in kaybolması çok geç fark edildi. Ayrıca arama çalışmalarının başlatılmasında da çok ciddi gecikmeler ve ihmaller olduğu üzerinde duruldu. İş insanının mücevherlerinin kayıp olduğu yönünde bir bilgi ise bulunmuyor

İş kadınının kaybı ile ilgili son durum: Şüpheler araştırılıyor! - En son haberler
İş kadınının kaybı ile ilgili son durum: Şüpheler araştırılıyor
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HABERTURK.COM

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.'nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de okyanusa düşmüştü.

24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece kaybolan Ertek'in bulunması için çalışmalar başlatılırken, oğlu Gökçe Atuk'un da Tahiti'ye gittiği açıklanmıştı.

CİNAYET İHTİMALİ DE SORGULANIYOR

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre ise Ertek saat 01.24'te okyanusa düştü ve bu durum ise çok geç fark edildi. Buna göre arama çalışmalarının başlatılmasında da çok ciddi gecikmeler ve ihmaller olduğu üzerinde duruluyor. Bu noktada hem geminin hem de erkek arkadaşının ihmali üzerinde de duruluyor.

Yapılan araştırmalarda cinayet ihtimali de sorgulanıyor. Araştırma konularından biri olan intihar şüphesi ise artık değerlendirilmiyor. Öte yandan Ertek'in mücevherlerinin kayıp olduğu yönünde bir bilgi ise bulunmuyor.

Edinilen bilgilere göre ayrıca, acılı aile dava açmaya henüz karar vermedi. Bu noktada da soruşturmanın neticelenmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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