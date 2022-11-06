İş kadınının kaybı ile ilgili son durum: Şüpheler araştırılıyor

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre ise Ertek saat 01.24'te okyanusa düştü ve bu durum ise çok geç fark edildi. Buna göre arama çalışmalarının başlatılmasında da çok ciddi gecikmeler ve ihmaller olduğu üzerinde duruluyor. Bu noktada hem geminin hem de erkek arkadaşının ihmali üzerinde de duruluyor.

24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece kaybolan Ertek'in bulunması için çalışmalar başlatılırken, oğlu Gökçe Atuk'un da Tahiti'ye gittiği açıklanmıştı.

Yapılan araştırmalarda cinayet ihtimali de sorgulanıyor. Araştırma konularından biri olan intihar şüphesi ise artık değerlendirilmiyor. Öte yandan Ertek'in mücevherlerinin kayıp olduğu yönünde bir bilgi ise bulunmuyor.

Edinilen bilgilere göre ayrıca, acılı aile dava açmaya henüz karar vermedi. Bu noktada da soruşturmanın neticelenmesi bekleniyor.