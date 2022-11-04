Edinilen bilgilere göre, Karayipler'de Cruise gezisine çıkan Ertek, 26 Ekim'de geminin güvertesinden denize düştü. Ertek'e 10 günden bu yana ulaşılamadığı ve arama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

Buna göre Ertek'in tatil yaparken gemiden düştüğü ve arama çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Türkiye Tiffany Co.'nun Türkiye distribütörü Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti’de içinde bulunduğu tekneden denize düştü. Yaşanan kaza ise Ertek'in yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı.

BULUNAMAMASI HALİNDE İSTANBUL'DA 6 GÜN SONRA TÖREN DÜZENLENECEK

Öte yandan Ertek'in bulunma ihtimalinin giderek zayıfladığı da belirtildi. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un da Tahiti'ye gittiği ve cenazenin bulunamaması halinde 10 Kasım’da İstanbul'da bir tören düzenleneceği kaydedildi.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un Avukatı Didem Konaş Büyükpınar açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye’de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co’nun uzun yıllardır distribütörü, müvekkilim iş adamı Gökçe Atuk’un annesi, iş kadını Dilek Ertek gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirmiştir. Gemi Pasifik Okyanusu’nda seyir halinde iken, 26.10.2022 tarihinde Dilek Ertek denize düşmüştür. Dilek Ertek’i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermemiştir. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti’de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Annesi Dilek Ertek’in gemiden düştüğünü öğrenen müvekkil iş adamı Gökçe Atuk derhal Papeete’ye gitmiştir. Dilek Ertek’in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete’de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş vermektedir. Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır."

DİLEK ERTEK KİMDİR?

Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan New York GIA’de pırlanta eğitimi aldı. 1982’de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu.