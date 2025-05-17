İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!

İstanbul'da, akıllara durgunluk veren olay, 27 Nisan'da meydana geldi.

ÖNCE TEHDİT MESAJI GÖNDERİLDİ Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Küçükçekmece’de ikamet eden iş insanı H.S.’nin telefonuna yurt dışına ait bir numaradan mesaj geldi. Mesajda, "Babanın bize vergi borcu var. Ailenin en büyüğü sensin. Ödemezsen ölürsün" yazıyordu.

SONRA İŞYERİ KURŞUNLANDI Bu mesajın ardından gece yarısı iş yeri kurşunlanan iş insanı H.S.’nin cep telefonuna bu kez iş yerinin kurşunlanma görüntüsü gönderildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ H.S.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gasp ekipleri olayın gerçekleştiği iş yeri civarında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. REKLAM

MİNİ ETEKLİ KADIN ÇIKTI Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen kamera görüntülerinde şüphelinin bir araçla gelip olayı gerçekleştirdiği, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görüldü.

KIYAFET DEĞİŞTİRİP OLAY YERİNDEN KAÇTI Görüntülerin devamında bir apartman boşluğuna giren şüpheli orada kıyafetlerini değiştirip mini etek giydi, ardından da bir taksiye binip olay yerinden kaçtığı görüldü. Görüntüdeki kişinin bir kadın olduğunu gören polis ekipleri çalışmayı derinleştirdi.