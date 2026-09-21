İş kazası ödemesi ve cezası belli oldu! 2026 iş kazası geçiren ne kadar ödeme alır? 2026 iş kazası ödeneği ne kadar, işverene ceza kaç TL?

İŞ KAZASI GEÇİREN ÇALIŞAN İLK OLARAK NE YAPMALI?

İş kazası geçiren çalışanın öncelikle durumu işverene bildirmesi gerekiyor. İşverenin ise kazayı kolluk kuvvetlerine ve SGK'ya bildirme yükümlülüğü bulunuyor. İş kazasının SGK'ya, kazanın meydana geldiği tarihi takip eden üç iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor.

SGK'ya yapılan bildirimin ardından olayın iş kazası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği inceleniyor. Kendi adına ve hesabına çalışan sigortalıların bildirim yükümlülüğü ise kendilerine ait oluyor.