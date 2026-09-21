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        Haberler Bilgi İş kazası ödemesi ve cezası belli oldu! 2026 iş kazası geçiren ne kadar ödeme alır? 2026 iş kazası ödeneği ne kadar, işverene ceza kaç TL?

        İş kazası ödemesi ve cezası belli oldu! 2026 iş kazası geçiren ne kadar ödeme alır? 2026 iş kazası ödeneği ne kadar, işverene ceza kaç TL?

        İş kazası geçiren çalışanların SGK kapsamında yararlanabileceği haklar ve işverenlere uygulanacak cezalar merak ediliyor. 2026 yılında sürekli iş göremezlik gelirinde 23 bin 121 TL'ye kadar ödeme yapılabilirken, iş güvenliği tedbirlerini yerine getirmeyen işverenlere 133 bin 329 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Peki, İş kazası geçiren ne kadar ödeme alır? İşte, İş kazasında çalışanın hakları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        İş kazaları, çalışanların sağlık ve gelir güvencesi açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor. Kaza sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinden sürekli iş göremezlik gelirine kadar farklı haklar bulunuyor. İşverenin kazayı SGK'ya bildirme süresi ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymaması halinde uygulanacak yaptırımlar da 2026 yılında yeniden gündeme geldi. İşte, 2026 iş kazası ödeneği ne kadar, işverene ceza kaç TL? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler…

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        İŞ KAZASI GEÇİREN ÇALIŞAN İLK OLARAK NE YAPMALI?

        İş kazası geçiren çalışanın öncelikle durumu işverene bildirmesi gerekiyor. İşverenin ise kazayı kolluk kuvvetlerine ve SGK'ya bildirme yükümlülüğü bulunuyor. İş kazasının SGK'ya, kazanın meydana geldiği tarihi takip eden üç iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor.

        SGK'ya yapılan bildirimin ardından olayın iş kazası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği inceleniyor. Kendi adına ve hesabına çalışan sigortalıların bildirim yükümlülüğü ise kendilerine ait oluyor.

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        İŞ KAZASI GEÇİREN ÇALIŞANIN HANGİ HAKLARI VAR?

        İş kazası sigortası kapsamında çalışanlara çeşitli sosyal güvenlik yardımları sağlanıyor. Bunlar arasında geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri, evlenme ödeneği ve cenaze ödeneği bulunuyor.

        İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanmak için ayrıca belirli bir prim günü şartı aranmıyor.

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        İŞ KAZASINDA HASTANE MASRAFLARINI KİM KARŞILIYOR?

        İş kazası sonrası çalışanın gerekli sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanıyor. Tedaviye ilişkin sağlık giderleri ise sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında SGK tarafından karşılanıyor.

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        2026'DA İŞ KAZASI GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

        İş kazası nedeniyle geçici olarak çalışamayan sigortalıya raporlu olduğu süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Ödeme, tedavinin yatarak veya ayakta yapılmasına göre farklı hesaplanıyor.

        İş kazası ve meslek hastalığında günlük kazancın yatarak tedavide yarısı, ayakta tedavide ise üçte ikisi oranında ödeme yapılıyor. Ödenecek tutar çalışanın prime esas kazancına göre değişiyor.

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        SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ KİMLERE BAĞLANIYOR?

        İş kazası sonrasında çalışanın meslekte kazanma gücünde kalıcı kayıp oluşması halinde sürekli iş göremezlik geliri gündeme geliyor. Bunun için meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10 oranında azaldığının tespit edilmesi gerekiyor.

        Bağlanacak gelir, çalışanın günlük kazancı ve belirlenen sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hesaplanıyor.

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        2026'DA 23 BİN 121 TL'YE KADAR ÖDEME

        2026 yılı için verilen hesaplamalara göre asgari ücretli bir çalışanın sürekli iş göremezlik derecesinin yüzde 100 olması halinde aylık gelir 23 bin 121 TL seviyesinde bulunuyor. İş göremezlik derecesinin yüzde 50 olması halinde ise ödeme yaklaşık 11 bin 550 TL oluyor.

        Ödenecek tutar çalışanın prime esas kazancı ve iş göremezlik derecesine göre değişiklik gösterebiliyor.

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        İŞ KAZASINI BİLDİRMEYEN İŞVERENE CEZA

        İş kazasının yasal süresi içinde SGK'ya bildirilmemesi halinde işverene idari para cezası uygulanıyor. Ceza tutarı işyerinin özellikleri ve mevzuatta belirlenen şartlara göre değişebiliyor. İşverenin iş kazası bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmesi gerekiyor.

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        2026'DA İŞ GÜVENLİĞİ CEZASI 133 BİN 329 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

        İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması da işveren açısından idari para cezasına neden olabiliyor. 2026 yılı için belirlenen tutarlara göre gerekli tedbirleri almayan veya mevcut tedbirleri şartlara uygun hale getirmeyen işverenlere 44 bin 443 TL ile 133 bin 329 TL arasında ceza uygulanabiliyor.

        Ceza miktarı, işyerinin özellikleri ve mevzuatta belirtilen şartlara göre değişiyor.

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        İŞ KAZASI SONRASI ÖDEME NASIL SORGULANIR?

        İş kazası sonrası hesaplanan geçici iş göremezlik ödeneğinin durumu e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Sigortalılar, e-Devlet'te yer alan 4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme hizmeti üzerinden ödeme bilgilerine ulaşabiliyor.

        İş kazasının ölümle sonuçlanması halinde ise şartların oluşması durumunda hak sahiplerine ölüm geliri ve cenaze ödeneği gibi sosyal güvenlik yardımları sağlanabiliyor.

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        #iş kazası ödeneği
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