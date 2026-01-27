İş Kültür Okur Buluşmaları’na Küçük Ülkenin Kaplanları konuk oluyor
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın ses getiren yazarları ve çevirmenleriyle bir araya gelme fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları'na, Juhea Kim'in Küçük Ülkenin Kaplanları romanı konuk oluyor
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ses getiren yazarları ve çevirmenleriyle bir araya gelme fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları devam ediyor. 29 Ocak Perşembe 19.00’da İş Mekân’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak gerçekleşecek buluşmanın konusu, Juhea Kim’in dünya çapında ilgi gören ve on dört dile çevrilen romanı Küçük Ülkenin Kaplanları olacak.
Kitabı İngilizce aslından dilimize kazandıran çevirmen Duygu Akın ile İş Kültür Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi editörü Başak Güntekin, 20. yüzyılın başında Japon sömürgeciliğiyle sarsılan bir ulusun yarım asır süren bağımsızlık ve kimlik mücadelesini edebiyatseverlerle birlikte tartışacak. Etkinlikte Juhea Kim’in İş Kültür okurlarına hitaben kaydettiği kısa bir videosu da gösterilecek.
Kore’de doğan ve ABD’nin Portland şehrinde büyüyen Juhea Kim, Princeton Üniversitesi’nde sanat ve arkeoloji dallarında eğitim gördü. Uluslararası bir çoksatar olan ilk romanı Küçük Ülkenin Kaplanları 2022 yılında Dayton Barış Ödülü’nün finalistleri arasında yer aldı. 2024’te Rusya’nın en önemli edebiyat ödüllerinden Leo Tolstoy Müzesi Vakfı tarafından verilen Yasnaya Polyana Ödülü’nü kazandı. Kim, kazandığı ödülü Sibirya kaplanlarının ve Amur leoparlarının korunması için bağışladı.
Her ay ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekân uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Programlar hakkında bilgi sahibi olmak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
Küçük Ülkenin Kaplanları kitabı hakkında:
1917’de, işgal altındaki Kore’nin karlı dağlarında ailesinin karnını doyurmak için avlanan bir avcı, genç bir Japon subayını ve birliğini kaplan saldırısından kurtarır. Bu karşılaşma yarım asır sürecek, onlarca insanın kaderini etkileyecek olaylar silsilesinin başlangıcı olur. Öte yandan henüz küçük bir kız olan Jade, hizmetçilik yapmak için kapısını çaldığı Madam Silver’ın kurtizanlık okulunda bulur kendini. Bu sırada sokaklarda dilencilik ve yankesicilikle hayatta kalmaya çalışan öksüz bir çocukla, JungHo’yla tanışacaktır.
PyongYang’ın şaşaalı kurtizan okulu odalarından günbegün modernleşen Seul’ün göz alıcı kafelerine, kuzey rüzgârlarının estiği ormanlardan Mançurya’nın savaş meydanlarına Küçük Ülkenin Kaplanları, kendilerinin ve uluslarının kaderini ellerine almaya çalışan birbirinden renkli karakterlerin etkileyici hikâyesini ilmek ilmek dokuyor.