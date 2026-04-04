İş Kültür’ün yeni kitapları raflarda

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın Modern Klasikler, Türk Edebiyatı Klasikleri, İnceleme-Araştırma, İş Dünyası ve Çocuk dizilerinden yeni kitaplar okuyucuyla buluştu.

Modern Klasikler Dizisi

BİR AV TRAJEDİSİ

Anton Çehov

Çeviren: Yulva Muhurcişi

Anton Çehov’un gençlik yıllarında kaleme aldığı Bir Av Trajedisi, sakin bir taşra kasabasının gündelik ritminden karanlık suçların gölgesine uzanan çarpıcı bir novella. Rusya’da ilk kez 1884-1885 yıllarında Novosti Dnya gazetesinde tefrika edilen ve Çehov’un metin içinde metin tekniğiyle kurguladığı anlatı, eski bir sorgu hâkimi olan Zinovyev’in gözünden anlatılanlara odaklanır. Zinovyev almış olduğu bir davet üzerine geçmişte deneyimlediği sefahat âlemlerini de düşleyerek arkadaşı Kont Karneyev’in malikânesini ziyaret eder. Çevrede dolaşırlarken karşılarına güzeller güzeli Olga çıkar. Genç kız masumiyeti ve cazibesiyle ahlaki değerlerini çoktan yitirmiş her iki adamı da büyüler. Olga’nın varlığı ve yapmış olduğu seçimler; aşk, tutku ve kıskançlıkla kesişen karmaşık ilişkiler ağına neden olur. Bir av eğlencesinde işlenen korkunç cinayet ise kahramanları kaçınılmaz bir trajediye sürükler.

Anlatısının merkezine karakterlerinin sınıf çatışmalarıyla örülü varoluşsal sorgulamalarını yerleştiren Çehov, olağan bir suç öyküsünü sosyo-psikolojik derinliği olan bir yapıta dönüştürüyor. Pek çok kez sinemaya da uyarlanan Bir Av Trajedisi, genç Çehov’un gelecekte Çehov gerçekçiliği olarak anılacak eşsiz tarzının ilk adımlarından biri olarak okura zamansız bir edebi deneyim vaat ediyor.

Türk Edebiyatı Klasikleri

GAZANFER PAŞA’NIN BİR İKİNCİSİ

Selim Nüzhet Gerçek

Günümüz Türkçesine Uyarlayan: Hasan Çelik

Gazeteci, yayıncı ve eğitimci Mahmut Celalettin Bey’in oğlu ve Abdülhak Şinasi Hisar’ın kardeşi olan Selim Nüzhet Gerçek, “Ahmet Kâmil” müstearıyla 1922 yılında İleri gazetesinde tefrika edilen Gazanfer Paşa’nın Bir İkincisi romanında aşk, kıskançlık ve intikam unsurlarıyla bezeli meraklı bir detektiflik hikâyesi anlatıyor.

Sarayın başhafiyesi Gazanfer Paşa, masasındaki jurnal ve mektuplar arasında üzerinde “hususi” ibaresi yazılı bir zarf bulur. Bu imzasız mektubu yazan kişi, ısrarla görüşmek istemektedir. Gazanfer Paşa, nihayet bir akşamüzeri bu gizemli kişiyle buluşunca adeta kendisini aynada görmüş gibi irkilir. Bu şaşırtıcı benzerliğiyle Ahmet Şevki Efendi, paşaya dublörü olmayı teklif eder. Teklif Gazanfer Paşa’nın da aklına yatar. Gerekli eğitimler verildikten sonra önemsiz görüşmelere ve akraba ziyaretlerine gönderilen Ahmet Şevki Efendi, rolünü o kadar mükemmel oynar ki Gazanfer Paşa’nın eski sevgilisi Meliha Hanım ile halası Saraylı Hanım bile bu durumu fark edemez. Bu esnada Şevki Efendi ile Meliha Hanım arasında aşk belirir. Bunu öğrenen Gazanfer Paşa, dublörünü Nişantaşı’ndaki konağa çağırır. Görüşme esnasında iki el silah patlar ve ertesi sabah gazetelerde “Nişantaşı Cinayeti” başlığıyla bir haber çıkar. Olay polis için aydınlatılması gereken bir cinayetken, dublörlük sırrını bilen tek kişi Doktor Bedri Paşa içinse bir muammadır: Ölen, dostu Gazanfer Paşa mıdır, yoksa dublörü Ahmet Şevki mi?

ROMANYA MEKTUPLARI

Ahmet Rasim

Günümüz Türkçesine Uyarlayan: Yasin Beyaz

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasında kendi sınırları haricindeki Romanya, Galiçya ve Makedonya cepheleri için İttifak Devletleri’ne destek verdi. 1916’nın sonbaharında Osmanlı VI. Kolordusu, Romanya Cephesi’ndeki askeri harekâta katıldı. 6 Aralık 1916’da Bükreş işgal edildi ve Romanya Askeri İdaresi kurularak başına Osman Nizami Paşa getirildi.

Tasvir-i Efkâr gazetesi, Aralık 1916’da Romanya Cephesi’ne yazarı Ahmet Rasim’i gönderdi. Türk gazeteciliğinin ve edebiyatının oldukça üretken ve şöhretli simalarından Ahmet Rasim, Romanya Mektupları’nda Sofya, Varna ve İbrail üzerinden Bükreş’e yaptığı yolculukta uğradığı istasyon ve yerleşim yerlerindeki gözlemlerini, cephe gerisindeki halkın durumunu ve cephe izlenimlerini yalın ve güzel Türkçesiyle aktarıyor.

İnceleme – Araştırma

MATEMATİKSEL FELSEFEYE GİRİŞ

Bertrand Russell

Çeviren: Ahmet Çevik

Matematik çoğu zaman kendi içinde tutarlı ve kesin bir düşünme alanı olarak kabul edilir. Bu kesinliğin hangi varsayımlar üzerine kurulduğu ise çoğu zaman sorgulanmadan kalır.

Analitik felsefenin kurucu isimlerinden olan İngiliz filozof, mantıkçı ve matematikçi Bertrand Russell, Matematiksel Felsefeye Giriş adlı eserinde bu sessiz zemine odaklanır. Sayı, sonsuzluk, bağıntı ve çıkarım gibi temel kavramların mantıksal yapısını açığa çıkararak matematiğin nasıl işlediğini berraklaştırmayı amaçlar. Kitap boyunca matematik ile mantık arasındaki ilişki, düşünmenin sınırlarını belirleyen yapısal bir mesele olarak ele alınır. Bu bakış, matematiksel bilginin doğasına ilişkin soruları soyut teori tartışmalarının ötesine taşır.

Russell’ın Birinci Dünya Savaşı sırasında, savaş karşıtı tutumu nedeniyle tutuklu bulunduğu Brixton Cezaevi’nde yazdığı Matematiksel Felsefeye Giriş, düşüncenin mantıksal temellerini sorgulamak isteyen her okur için derin bir kavrayış imkânı sunuyor.

İş Dünyası

PAZARLAMANIN SONU

Carlos Gil

Çeviren: Ümit Şensoy

Sosyal medya giderek sosyal köklerinden uzaklaşarak daha çok bir marka pazarına, bir satış yerine dönüştü. Ve bildiğimiz haliyle pazarlama öldü.

Başarılı bir sosyal medya stratejisti olan Carlos Gil, iletişimin hızla değiştiği çağımızda, bu değişimin paralelinde pazarlamadaki dönüşüme dikkat kesilerek çevrim içi pazarlamayı yakından izliyor. Deneyimlerini açıklıkla paylaşmak üzere yazdığı ve 2020’de American Book Fest En İyi Kitap, NYC Big Book ve Book Authority 2020 En İyi Yeni Kitabı ödüllerini kazanan Pazarlamanın Sonu, çevrim içi dünyada iş yapmak, para kazanmak, takipçi toplamak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde.

DJ Khaled, Kim Kardashian, Ja Rule, Kanye West gibi ünlülerin ve Marriott, Wendy’s, Airbnb gibi kuruluşların deneyimlerinden çıkarılabilecek dersleri de inceleyen Gil, pazarlamaya yaklaşımda devrim niteliğinde yenilikler öneriyor.

Pazarlamanın Sonu markaların, ajansların ve pazarlamacıların günümüz tüketicisine ulaşmada nasıl bir yol haritası takip etmeleri gerektiğini örneklerle anlatıyor.

“Pazarlamanız çöküşte mi? Bu kitabı mutlaka okuyun. Carlos Gil, sadakatin zor bulunur olduğu bir çağda sadık bir topluluk yaratmak için bir strateji ortaya koyuyor.”

- Michael Stelzner, Social Media Examiner’ın kurucusu ve CEO’su

“Carlos Gil, arkadaşı olmaktan gurur duyduğum bir pazarlama vizyoneri. Kitabı alanında bir numara.” - “Ja Rule” Atkins, rapçi ve girişimci

Çocuk – Okul Çağı

PANDA ORKESTRASI

Saša Stanišić

Resimleyen: Günther Jakobs

Çeviren: Sevengül Sönmez

Meraklı ve biraz da yalnızlığı seven panda, kahvaltıda keyifle bambusunu kemirip bitirmek üzereyken bir ses duydu! Sesi yeniden duymak için bambuya üflemeye başladı ve ormanda dünyanın en güzel melodileri yükseldi. Bu sesleri arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen panda, onlara da flüt yaptı. Zamanla ormanın farklı yerlerinde yaşayan pandalar bir araya geldi ve panda orkestrası kuruldu. Konser günü geldi çattı ama ortada büyük bir sorun vardı.

Günther Jakobs’un eğlenceli çizimleriyle hayat bulan Panda Orkestrası, düşündürürken kahkaha attıran bir orman hikâyesi…