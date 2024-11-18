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        Başiskele'de iş makinesi doğal gaz borusunu deldi

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu yangın çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:06
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        İş makinesi doğal gaz borusunu deldi
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Çetin Sokak'ta saat 10.30 sıralarında, inşaat çalışmasında kullanılan iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbarla bölgeye itfaiye, doğal gaz ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, doğal gaz ekipleri bitişiğindeki Hacı Hakkı Sokak'ta kazı çalışması yapıp, hattın vanasını kapattı.

        Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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