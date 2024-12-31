Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat 2025’i Özge Fışkın ile karşıladı

        İş Sanat 2025’i Özge Fışkın ile karşıladı

        İş Sanat, yeni yılı 30 Aralık'taki Cuma İş Çıkışı konserinde Özge Fışkın'ın şarkılarıyla karşıladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Sanat 2025'i Özge Fışkın ile karşıladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İş Sanat yeni yılın gelişini 30 Aralık’taki Cuma İş Çıkışı konserinde Özge Fışkın’ın şarkılarıyla kutladı.

        Güçlü vokali ve enerjik sahne performansıyla büyük beğeni kazanan Özge Fışkın, Kibele Çeşmesi Heykeli önündeki konserinde yeni yıla özel bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıktı.

        Kendi şarkıları “Kusuruma Bakma”, “Sana Doğru”, “Bıraktım” ile birlikte “Düşünme Hiç”, “Sultan-ı Yegâh”, “Sabır” ve “Rüya” gibi sevilen eserleri, “Seninle Bir Dakika”, “Gözlerinin Hapsindeyim” ve “Everyway That I Can” gibi Eurovision parçalarını ve hem Türkçe hem de yabancı popüler şarkıları dinleyicileriyle birlikte seslendirdi.

        İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserlerinin gelecek programlarından haberdar olmak için İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

        İŞ SANAT’TA BİR DİVA: AIDA GARIFULLINA

        İş Sanat, geleneksel yeni yıl konserinde opera dünyasının divalarından, opera evleri ve festivallerinin aranan ismi Aida Garifullina’yı ağırlıyor.

        Kendi kuşağının en önemli sanatçılarından Garifullina, Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde 8 Ocak Çarşamba akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda olacak.

        Yeni yıl konserinin biletleri Biletix’te!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Özge Fışkın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar