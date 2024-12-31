İş Sanat 2025’i Özge Fışkın ile karşıladı

İş Sanat yeni yılın gelişini 30 Aralık’taki Cuma İş Çıkışı konserinde Özge Fışkın’ın şarkılarıyla kutladı.

Güçlü vokali ve enerjik sahne performansıyla büyük beğeni kazanan Özge Fışkın, Kibele Çeşmesi Heykeli önündeki konserinde yeni yıla özel bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Kendi şarkıları “Kusuruma Bakma”, “Sana Doğru”, “Bıraktım” ile birlikte “Düşünme Hiç”, “Sultan-ı Yegâh”, “Sabır” ve “Rüya” gibi sevilen eserleri, “Seninle Bir Dakika”, “Gözlerinin Hapsindeyim” ve “Everyway That I Can” gibi Eurovision parçalarını ve hem Türkçe hem de yabancı popüler şarkıları dinleyicileriyle birlikte seslendirdi.

İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserlerinin gelecek programlarından haberdar olmak için İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İŞ SANAT’TA BİR DİVA: AIDA GARIFULLINA İş Sanat, geleneksel yeni yıl konserinde opera dünyasının divalarından, opera evleri ve festivallerinin aranan ismi Aida Garifullina’yı ağırlıyor.