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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İş Sanat Cuma İş Çıkışı konserinde sahne Özge Fışkın'ın

        İş Sanat Cuma İş Çıkışı konserinde sahne Özge Fışkın'ın

        İş Sanat'ın Cuma İş Çıkışı konserleri kapsamında Özge Fışkın, 13 Aralık Cuma Ankara'da, 27 Aralık Cuma akşamı ise İstanbul'da yeni yıla özel bir repertuarla sahnede olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:47
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        'Cuma İş Çıkışı' Özge Fışkın konseri
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        İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserleri Ankara ve İstanbul’da yeni yılı kutlayacak. Rock, pop ve indie müziği içinde barındıran şarkılarının yanı sıra yabancı ve Türkçe şarkıları da kendine has bir yorumla seslendiren Özge Fışkın, 13 Aralık Cuma akşamı saat 19.00’da İş Bankası’nın Ankara Teknoloji ve Operasyon Merkezi’nde (ATOM) seyircisiyle bir araya gelecek. Fışkın, 27 Aralık Cuma akşamı ise İş Kuleleri’nde, Kibele Çeşmesi Heykeli önünde İstanbul’daki dinleyicisiyle yeni yılı kutlayacak.

        18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlikler, 19.00’da konserle devam edecek

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        #İş Sanat
        #Özge Fışkın
        #Cuma İş Çıkışı
        #konser
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