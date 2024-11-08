İş Sanat, Güher-Süher Pekinel ve BİFO ile konser sezonunu açtı

İş Sanat, ülkemizin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden Güher ve Süher Pekinel ile şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 7 Kasım Perşembe akşamı verdiği konser ile salonunun kapılarını seyircilerine açtı.

Bu özel açılış konseri, Leonard Bernstein’ın 1956’da bestelediği ve alışılmadık bir şekilde sonat formunda yazılan Candide Uvertürü ile başladı.

Operetin enfes ezgilerini, tüm nüktedanlık, canlılık ve karmaşıklığı ile barındıran bu uvertürün ardından Güher ve Süher Pekinel, Francis Poulenc’in 1927-28 yıllarında iki piyano için yazdığı Re minör konçertosunu seslendirdi.