İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar'ı müzikseverlerle buluştu
İş Sanat'ın genç yetenekleri sanatseverlerle buluşturduğu Parlayan Yıldızlar konserlerinde Mert Hakan Şeker (piyano) ve Evrim Aleyna Kuzucuk (keman) müzikseverlerle buluştu
İş Sanat'ın genç yetenekleri sanatseverlerle buluşturduğu Parlayan Yıldızlar konserleri, müzik dünyasının gelecekteki solistlerine sahne olmayı sürdürüyor.
İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenen konserde, genç müzisyenler Mert Hakan Şeker (piyano) ve Evrim Aleyna Kuzucuk (keman) yer aldı.
Şeker'in repertuvarında Liszt ve Tchaikovsky'nin eserleri yer alırken Evrim Aleyna Kuzucuk,
Sarasate ve Brahms'ın eserlerini seslendirdi.
MERT HAKAN ŞEKER (Piyano)
2006 yılında Eskişehir'de doğan Mert Hakan Şeker, müzik eğitimine 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda başladı.
Roma, Albena, Stockholm, Tenerife, Napoli, Baden-Württemberg, Gaziantep, Bursa ve
İstanbul'da katıldığı uluslararası yarışmalarda birincilik, ikincilik, mansiyon ve özel ödüller
kazanan genç müzisyen, 2020 yılında ABD'de katıldığı yarışmada elde ettiği derece ile
Carnegie Hall'da konser vermek üzere davet edildi.
Genç sanatçı, yarışmaların yanı sıra Avrupa, ABD, Rusya ve Avustralya'da çeşitli festival ve
konserlerde sahne aldı. Franz Liszt'in doğduğu Raiding'deki Liszt Haus'ta, Eisenstadt Haydn
Haus'ta, Melbourne Resital Merkezi'nde, Puşkin Müzesi'nde, Bellapais Müzik Festivali'nde
ve Allegro Vivo Müzik Festivali kapsamında solo konserler verdi. Ayrıca Moskova'da
düzenlenen “Moscow Meets Friends International” (Spivakov Festivali) gibi prestijli
platformlarda Türkiye'yi temsil etti.
Mert Hakan Şeker, piyano eğitimine hâlen Avusturya Joseph Haydn Özel Üniversitesi'nde
Prof. Stanislaw Tichonow ile devam ediyor.
EVRİM ALEYNA KUZUCUK (Keman)
2007 yılında İzmir'de doğan Evrim Aleyna Kuzucuk, müzik eğitimine 2017'de Dokuz Eylül
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu'nda başladı.
Yurtiçi ve yurtdışında birçok saygın müzisyenin ustalık sınıfına katılan Kuzucuk; Tolga Kulak,
Esen Kıvrak, Francesco Solombrino, Prof. Hagai Shaham, Prof. Pelin Halkacı Akın, Alican
Süner, Veriko Tchumburidze, Kerem Tunçer, Ellen Jewett, Prof. Markus Wolf, So-Young Kim,
Cihat Aşkın, Özgecan Günöz gibi önemli isimlerle çalışma fırsatı buldu.
2. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası
Oda Müziği Yarışması'nda trio kategorisinde ikincilik ödülü kazanan Kuzucuk, 2025 Türkiye
Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) seçmelerinde 450 aday arasından seçilerek orkestraya
katılmaya hak kazandı. Doğuş Çocuk Orkestrası seçmelerini de kazanan genç sanatçı,
STOA'nın yaz ve kış dönemlerinde Barış Çocuk Orkestrası'nda konzertmeister olarak görev
yaptı. Gürer Aykal, İdil Biret, Gülsin Onay, Howard Griffiths, Tolga Taviş, Can Okan, Can Çakmur
ve Rengim Gökmen gibi şeflerin batonu altındaki orkestra konserlerinde yer alan genç
müzisyen, eğitimine halen Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi'nde Öğr. Gör. Rezzan Ayşe Ergen devam ediyor.