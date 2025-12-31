Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar'ı müzikseverlerle buluştu

        İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar'ı müzikseverlerle buluştu

        İş Sanat'ın genç yetenekleri sanatseverlerle buluşturduğu Parlayan Yıldızlar konserlerinde Mert Hakan Şeker (piyano) ve Evrim Aleyna Kuzucuk (keman) müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 13:14 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar'ı müzikseverlerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İş Sanat'ın genç yetenekleri sanatseverlerle buluşturduğu Parlayan Yıldızlar konserleri, müzik dünyasının gelecekteki solistlerine sahne olmayı sürdürüyor.

        İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenen konserde, genç müzisyenler Mert Hakan Şeker (piyano) ve Evrim Aleyna Kuzucuk (keman) yer aldı.

        Şeker'in repertuvarında Liszt ve Tchaikovsky'nin eserleri yer alırken Evrim Aleyna Kuzucuk,

        Sarasate ve Brahms'ın eserlerini seslendirdi.

        MERT HAKAN ŞEKER (Piyano)

        2006 yılında Eskişehir'de doğan Mert Hakan Şeker, müzik eğitimine 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda başladı.

        Roma, Albena, Stockholm, Tenerife, Napoli, Baden-Württemberg, Gaziantep, Bursa ve

        İstanbul'da katıldığı uluslararası yarışmalarda birincilik, ikincilik, mansiyon ve özel ödüller

        kazanan genç müzisyen, 2020 yılında ABD'de katıldığı yarışmada elde ettiği derece ile

        Carnegie Hall'da konser vermek üzere davet edildi.

        REKLAM

        Genç sanatçı, yarışmaların yanı sıra Avrupa, ABD, Rusya ve Avustralya'da çeşitli festival ve

        konserlerde sahne aldı. Franz Liszt'in doğduğu Raiding'deki Liszt Haus'ta, Eisenstadt Haydn

        Haus'ta, Melbourne Resital Merkezi'nde, Puşkin Müzesi'nde, Bellapais Müzik Festivali'nde

        ve Allegro Vivo Müzik Festivali kapsamında solo konserler verdi. Ayrıca Moskova'da

        düzenlenen “Moscow Meets Friends International” (Spivakov Festivali) gibi prestijli

        platformlarda Türkiye'yi temsil etti.

        Mert Hakan Şeker, piyano eğitimine hâlen Avusturya Joseph Haydn Özel Üniversitesi'nde

        Prof. Stanislaw Tichonow ile devam ediyor.

        EVRİM ALEYNA KUZUCUK (Keman)

        2007 yılında İzmir'de doğan Evrim Aleyna Kuzucuk, müzik eğitimine 2017'de Dokuz Eylül

        Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu'nda başladı.

        Yurtiçi ve yurtdışında birçok saygın müzisyenin ustalık sınıfına katılan Kuzucuk; Tolga Kulak,

        Esen Kıvrak, Francesco Solombrino, Prof. Hagai Shaham, Prof. Pelin Halkacı Akın, Alican

        Süner, Veriko Tchumburidze, Kerem Tunçer, Ellen Jewett, Prof. Markus Wolf, So-Young Kim,

        Cihat Aşkın, Özgecan Günöz gibi önemli isimlerle çalışma fırsatı buldu.

        2. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası

        Oda Müziği Yarışması'nda trio kategorisinde ikincilik ödülü kazanan Kuzucuk, 2025 Türkiye

        Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) seçmelerinde 450 aday arasından seçilerek orkestraya

        katılmaya hak kazandı. Doğuş Çocuk Orkestrası seçmelerini de kazanan genç sanatçı,

        STOA'nın yaz ve kış dönemlerinde Barış Çocuk Orkestrası'nda konzertmeister olarak görev

        yaptı. Gürer Aykal, İdil Biret, Gülsin Onay, Howard Griffiths, Tolga Taviş, Can Okan, Can Çakmur

        ve Rengim Gökmen gibi şeflerin batonu altındaki orkestra konserlerinde yer alan genç

        müzisyen, eğitimine halen Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne

        Sanatları Fakültesi'nde Öğr. Gör. Rezzan Ayşe Ergen devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üvey babasının annesini öldürdüğü Rojbin, 2 kardeşine vasi oldu

        ANTALYA'da 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) tabancayla vurup öldüren Abdullah Poyraz'ın (56) yargılandığı davanın duruşmasında, üvey babasından şikayetçi olan Rojbin A., devlet korumasındaki 2 kardeşine vasi atandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Artvin'de çığ! 3 çoban aranıyor!
        Artvin'de çığ! 3 çoban aranıyor!
        İsrail 2025'te çok sayıda suikast düzenledi
        İsrail 2025'te çok sayıda suikast düzenledi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?