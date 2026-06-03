İş Sanat, İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde, yaz tatiline gün sayan minikler için ücretsiz olarak düzenlediği çocuk atölyelerini sürdürüyor.

Çocuklar, seramik, heykel ve suluboya gibi farklı tekniklerle tanıştıkları atölyelerde hem sanatçıların dünyasını tanıyor hem de doğanın güzelliklerini keşfediyor.

Programda ailece keyifli vakit geçirilecek Babalar Günü’ne özel etkinlikler de bulunuyor.

RHM'DEN MİNİKLERE ÖZEL 15 ATÖLYE

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde bu ay çocuklar doğadan ve sanattan ilham alıyor, “Köklerden Gökyüzüne” ve “Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Motifleri” gibi atölyelerde suluboya, seramik ve heykel gibi farklı teknikleri deneyimliyor. Koleksiyondaki eserlerden hareketle hazırlanan “Yan Yana Portreler” ve “Yüzlerdeki Hikâyeyi Keşfet” gibi atölyelerde, tuvallere yansıyan figürlerin ardındaki duygusal derinliği çözümlüyor. “Renkli Şehir Haritaları” ve “Benim Penceremden Manzara” gibi duyusal odaklı atölyelerse hayal güçlerini besliyor.

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ÇOCUKLARDAN BABALARINA HEDİYELER

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin “Denizin Koruyucuları İş Başında” ve “Dünya’ya Sözüm Var!” atölyeleri, çocuklara gezegenimizin doğal güzelliklerini tanıtırken doğayı koruma bilincini de aşılıyor. “Kravat Fabrikası” atölyesinde ise minikler Babalar Günü için rengarenk tasarımlara imza atıyor.

SERGİLERİN İLHAM VERDİĞİ ATÖLYELER

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin yeni sergisindeki arkeolojik kazılar bölümüne odaklanan “Zeugma’nın İlham Perileri” atölyesi çocukları ülkemizin kültürel mirasıyla tanıştırırken, Babalar Günü’ne özel hazırlanan “Müzede Birlikte Keşif” atölyesinde çocuklar ve aileleri, ara-bul görevleri, gözlem oyunları ve yaratıcı etkinliklerle müzede eğlenceli bir keşif yolculuğuna çıkıyor. “Tabağımdaki Natürmort” atölyesi ise müzenin 21 Haziran’a dek ziyaret edilecek “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinden ilham alıyor.

OKUL GRUPLARINA DA ÇEŞİT ÇEŞİT ATÖLYELER VAR

Tüm atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir, ücretsiz kaydolabilirsiniz. Hafta sonları bireysel katılımlı olarak düzenlenen atölyelere hafta içinde okul grupları olarak katılmak da mümkün. Rezervasyon için issanat.com.tr’yi ziyaret etmeyi unutmayın.

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İş Sanat – Ücretsiz Çocuk Atölyeleri Takvimi – Haziran’26

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu–İstanbul

6 Haziran Cumartesi 12.00 Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla: Yaratıcı Heykel Atölyesi (6-9 yaş)

7 Haziran Pazar 12.00 Tabağımdaki Natürmort (4-6 yaş)

7 Haziran Pazar 15.00 Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Motifleri (8-12 yaş)

13 Haziran Cumartesi 12.00 Yüzlerdeki Hikâyeyi Keşfet: Yaratıcı Portre Atölyesi (6-9 yaş)

13 Haziran Cumartesi 15.00 Köklerden Gökyüzüne (8-12 yaş)

14 Haziran Pazar 12.00 Benim Kumbaram (6-9 yaş)

14 Haziran Pazar 15.00 Renkli Şehir Haritaları (8-12 yaş)

20 Haziran Cumartesi 12.00 Bil Bakalım Hangisi? (3-5 yaş)

20 Haziran Cumartesi 15.00 Fırçadan Tuvale: Resim Atölyesi (7-11 yaş)

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21 Haziran Pazar 12.00 Yan Yana Portreler (6-9 yaş)

21 Haziran Pazar 15.00 Suluboya Atölyesi: Doğanın Renkleri (7-11 yaş)

27 Haziran Cumartesi 12.00 Şekillerin Peşinde (3-5 yaş)

27 Haziran Cumartesi 15.00 Benim Penceremden Manzara: Kartpostal Atölyesi (6-9 yaş)

28 Haziran Pazar 11.00 Oyna, Fark Et, Keşfet (24-48 ay)

28 Haziran Pazar 15.00 Doğadan İlhamla Seramik Atölyesi (7-11 yaş)

Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü–İstanbul

6 Haziran 2026 Cumartesi 13.30 Denizin Koruyucuları İş Başında (5-6 Yaş)

6 Haziran 2026 Cumartesi 15.00 Dünya’ya Sözüm Var! (7-8 Yaş)

21 Haziran 2026 Pazar 14.30 Kravat Fabrikası (5-9 yaş, ebeveynli)

İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus–Ankara

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14 Haziran Pazar 14.00 Tabağımdaki Natürmort (4-6 yaş)

20 Haziran Cumartesi 13.00 Zeugma’nın İlham Perileri (7-9 yaş)

21 Haziran Pazar 14.00 Müzede Birlikte Keşif (6-8 yaş)

27 Haziran Cumartesi 13.00 Minik Orman: Tohumdan Ormana Yolculuk (3-6 yaş)