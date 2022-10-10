İş Sanat'tan öğrencilere özel atölyeler

Eğlenceli ve Öğretici Atölyeler Türkiye İş Bankası Müzesi’nde

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik “Müze Hatıram Atölyesi”, “Dünyanın Parası Atölyesi”, “Madalya Atölyesi”, “Bütçe Tutum Tasarruf” ve “İşim Birikim” atölyeleri düzenleniyor.

Atölyeler ücretsiz olup atolye@issanat.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir.

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde Yaratıcı Atölyeler

Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi de farklı yaş gruplarına yönelik “Müze Hatıram Atölyesi” ve “Dünyanın Parası Atölyesi” ile öğrencileri misafir ediyor.

Müze, Pazartesi günü dışında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olup, atolye@issanat.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir.