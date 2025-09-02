Habertürk
        Türkiye İş Bankası Müzesi'nde çocuklar, eylül ayındaki ücretsiz atölyelerle geçmişten günümüze yolculuğa çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 16:27 Güncelleme: 02.09.2025 - 16:27
        İş Sanat'tan ücretsiz çocuk atölyeleri
        İş Sanat, Türkiye İş Bankası Müzesi’nde Eylül ayı boyunca çocuklara yönelik ücretsiz ve zengin içerikli atölyeler sunuyor.

        Farklı yaş gruplarına özel hazırlanan programlarda çocuklar, “Gün Gün Büyük Zafere Doğru” sergisini gezdikten sonra kendi madalyalarını ve kartpostallarını tasarlayacak.

        “Müze Hatıram” ve “Dünyanın Parası” atölyelerinde ise geçmişten günümüze kültürel mirasımızı keşfederken tasarruf bilinci kazanacaklar.

        Bu eğlenceli ve öğretici atölyelere kaydınızı issanat.com.tr adresinden yapabilirsiniz.

        MADALYA

        6 Eylül Cumartesi, 12.00 / Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        7 Eylül Pazar, 15.00 / Yaş grubu: 8-10 ya

        27 Eylül Cumartesi, 15.30 / Yaş grubu: 8-10 yaş

        30 Ağustos’taki Büyük Zaferimize giden adımları takip eden “Gün Gün Büyük Zafere Doğru” isimli süreli sergiyi ebeveyniyle gezecek olan çocuklar, bu özel tarihin Kurtuluş Savaşı içindeki önemini öğrenecek ve müzede sergilenen madalyalardan ilhamla kendi madalyalarını tasarlayacaklar.

        ESKİDEN YENİYE

        6 Eylül Cumartesi, 15.30 / Yaş grubu: 8-10 yaş

        7 Eylül Pazar, 12.00 / Yaş grubu: 5-7 yaş

        21 Eylül Pazar, 15.30 / Yaş grubu: 8-10 yaş

        Müzenin “Gün Gün Büyük Zafere Doğru” isimli süreli sergisini ebeveyniyle gezerek 30 Ağustos’taki Büyük Zaferimize giden yolu adım adım takip edecek olan çocuklar, bu gezinin ardından müzede sergilenen kartpostallardan ilham alarak kendi kartpostallarını tasarlayacaklar. Keçeli boyalarla hazırladıkları tasarımlarını, dönem pullarının replikalarıyla süsleyecekler.

        RENGARENK TAÇLAR

        13 Eylül Cumartesi, 12.00 / 27 Eylül Cumartesi, 12.00

        Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Ailelerin eşlik ettiği bir müze gezisiyle atölyeye başlayacak olan minikler, kuruluşundan bugüne Banka’nın iktisadi ve sosyal gelişimine tanıklık edecekler. Sergi gezisinin ardından Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kutlamalardan ilhamla kendi kutlama taçlarını hazırlayacaklar.

        DÜNYANIN PARASI

        13 Eylül Cumartesi, 15.30

        Yaş grubu: 8-12 yaş

        Paranın tarihinin ve üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretim süreci hakkında bilgi edinip dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacaklar.

        MÜZE HATIRAM

        21 Eylül Pazar, 12.00

        Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Türkiye İş Bankası Müzesi’nin birbirinden eğlenceli bölümlerini aileleri ve bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacaklar.

        #İş Sanat
        #çocuk atölyeleri
