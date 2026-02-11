Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro İş Sanat'tan yeni çocuk oyunu 'Hişt Hişt!': Yekta Kopan, Özfe Fışkın ve Defne Koldaş anlattı

        İş Sanat'tan yeni çocuk oyunu 'Hişt Hişt!': Yekta Kopan, Özfe Fışkın ve Defne Koldaş anlattı

        İş Sanat, ismini usta yazar Sait Faik Abasıyanık'ın öyküsünden alan, müzik ve eğlence dolu yepyeni çocuk oyunu 'Hişt Hişt!'le perdesini açtı. Yazar Yekta Kopan ile oyuncular Özge Fışkın ve Defne Koldaş, macera ve kahkaha dolu müzikli çocuk oyununu Habertürk'e anlattı

        Giriş: 11.02.2026 - 12:11 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:14
        İş Sanat'tan 'Hişt Hişt!' oyunu
        Küçük tiyatroseverler için İş Sanat yeni bir müzikli oyun sahneye koydu. İsmini usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın öyküsünden alan 'Hişt Hişt!', seyircileri doğada eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.

        Yazar Yekta Kopan ve yönetmen Lerzan Pamir’in imzasını taşıyan oyunda; Efe, Defne, Nil ve Bulut, öğretmenleri Aslı ve Mert ile çıktıkları kamp gezisinde gizemli bir ses duyarlar: Hişt Hişt!

        Sesin izini süren çocuklar ve öğretmenleri, rüzgarın, kuşların ve doğanın sesine kulak verirken, ormanda piknik yapan Hin ve Sin ile karşılaşırlar.

        Sait Faik Abasıyanık’ın doğa sevgisine selam gönderen, dekoru, şarkılarıyla ve danslarıyla cezbeden oyunda canlı bir orkestranın oyuna eşlik edişi de dikkat çekici.

        Yazar Yektan Kopan, oyuncular Özge Fışkın ve Defne Koldaş, oyunu Habertürk'e anlattı.

        "Yaptığımız bütün oyunlar gibi bu oyunda da etik ile estetiği bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çocuklar eğlensin, didaktik olmayalım tabii, ama bazen de dikdaktik olmayalım derken meseleyi anlatmaktan da kaçınmamalıyız" diyen Yekta Kopan, "Çocuğun çıktığında da yanınkine bir şey sorduğu bir oyun olsun istedik" ifadesini kullandı.

        Oyunda fen bilgisi öğretmeni Aslı'yı canlandıran Özge Fışkın, yetenekli ve başarılı bir şarkıcı olarak bu ikinci oyunculuk deneyimi için, "Müthiş bir tecrübe oldu. Oyundan sonra çocukların aklında tek bir kelime bile kalsa kârdır. Sanatla karşılaşan genç zihinler, yetişkinliklerinde bütün o tecrübeleri hatırlıyorlar. O yüzden ebeveynler çocuklarıyla birlikte gelsinler" dedi.

        Ressam Çiçek karakterine hayat veren Defne Koldaş, "Oyunda çocuklar, kahramanlar. Dolayısıyla seyirci çocuklar, özdeşleşme kuruyorlar ve bu anlamda sahnedeler" şeklinde konuştu.

        Müziklerini Tolga Çebi'nin yaptığı, hareket düzenini Beyhan Murphy'nin üstlendiği 'Hişt Hişt!' oyununda, Özge Fışkın ve Defne Koldaş'ın yanı sıra Baran Güler, Elif Gizem Aykul / Ayşe Nur Köksal, Derman Çinkılıç, İrem Kayakököz, Mert Aydın ve Utku Palta rol alıyor. İş Sanat, yeni oyunuyla sezon boyunca küçük izleyicilerini İş Kuleleri Salonu’nda ağırlayacak.

