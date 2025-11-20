Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat’ın 26. sezon programında sürpriz isimler

        İş Sanat’ın 26. sezon programında sürpriz isimler

        İş Sanat, çeşitliği ile dikkat çeken sezon programında birbirinden özel konserleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 15:06 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Sanat'ın 26. sezon programında sürpriz isimler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyaca ünlü müzisyen Lisa Ekdahl, naif caz ve bossa nova yorumlarıyla; Buray, İş Sanat’a özel hazırladığı “Evdeki Sesler” projesiyle ve Feridun Düzağaç en sevilen şarkılarıyla İş Sanat’ın 26. sezon programında yer alacak.

        Sezonun merakla beklenen dans gösterisi “Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo”, sanatçının tutku dolu hayatını sahneye taşıyacak. Bulutsuzluk Özlemi 40. yaşını akustik bir performans ile İş Kuleleri Salonu’nda kutlayacak.

        Programa yeni eklenen etkinliklerin biletleri satışta! 26. Sezonun biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den İş Bankası kartlarına indirim fırsatlarıyla temin edilebilir.

        REKLAM

        FRIDA KAHLO’YA İTHAFEN: VIVA LA VIDA

        Enrique Gasa Valga Dans Topluluğu, 20. yüzyıla damgasını vurmuş ressam Frida Kahlo’nun hiçbir zorluğa boyun eğmeyen ruhunu, ateşli tutkusunu ve derin acısını Viva La Vida gösterisiyle sahneye taşıyor. Koreografisini Enrique Gasa Valga’nın, orijinal müziklerini ise Roberto Tubaro’nun hazırladığı gösteride izleyiciler, Greta Marcolongo’nun etkileyici sesi ve orkestrası eşliğinde, Frida’nın eserlerine damga vuran duyguları dans aracılığıyla keşfedecek. 8 Nisan Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek olan Viva la Vida, sanat tarihindeki en ilham verici kişiliklerden birinin yüreğine ve ruhuna bir yolculuk olacak.

        LISA EKDAHL, İŞ SANAT’TA

        Sakin, duyarlı ve abartıdan uzak tarzıyla müzik listelerini altüst eden eserlere imza atan şarkıcı ve söz yazarı Lisa Ekdahl İstanbul’da! Kendi şarkılarının yanı sıra bossa nova ve caz yorumlarıyla tüm dünyada sadık bir hayran kitlesine sahip olan Ekdahl, dinamizmini koruyan kariyeri, üç Grammis ödülü ve öncü stiliyle 90’lardan bu yana dinleyicilere ve müzisyenlere ilham veriyor. Ekdahl, naif sesi, kendine has caz tınısı, yalın ve derinlikli müzikal anlatımıyla hafızalara kazınan şarkılarını 13 Mayıs Çarşamba akşamı 20.30’da İş Sanat dinleyicileri için seslendirecek.

        REKLAM

        BURAY KENDİ HİKÂYESİYLE SAHNEDE

        Hit şarkıları ve akustik ağırlıklı düzenlemeleriyle Türk pop müziğine yeni bir soluk getiren Buray, İş Sanat için özel olarak hazırladığı yeni projesi “Evdeki Sesler” ile 21 Nisan Salı akşamı 20.30’da sahnede olacak. Buray yeni projesinde, çocukluğundan itibaren hatıralarına eşlik eden şarkıları sahnede seyircisiyle paylaşacak.

        BULUTSUZLUK ÖZLEMİ 40 YAŞINDA

        Türk rock müzik tarihinin en etkili ve uzun soluklu topluluklarından Bulutsuzluk Özlemi, 40. sanat yılını İş Sanat sahnesinde kutluyor. 80’lerden bu yana Anadolu rock türünde yakaladıkları güçlü sound ile geniş bir hayran kitlesi edinen topluluk, unutulmaz şarkılarının akustik düzenlemelerini, Semplice Quartet eşliğinde 6 Mayıs Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda yeniden yorumlayacak.

        FERİDUN DÜZAĞAÇ’TAN AŞK ŞARKILARI

        Türkçe rock ve akustik müziğin önemli isimlerinden Feridun Düzağaç, İş Sanat dinleyicileriyle 5 Şubat Perşembe akşamı 20.30’da buluşuyor. 1990’lardan itibaren kendine özgü tarzı, sade düzenlemeleri ve gitar melodileriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan Düzağaç, aşkı ve hüznü lirik bir dille anlatan şarkılarını İş Kuleleri Salonu’nda söyleyecek.

        26. Sezonun biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den temin edilebilir. Öğrencilere sunulan indirimli biletler İş Sanat Ana Gişe’den satın alınabilir. 65 yaş üzeri izleyiciler 3. kategori biletlerini %10 indirim imkânıyla İş Sanat Ana Gişe’den temin edebilirler. Biletler Maximum Kart sahiplerine öğrenci kategorisi haricince %10 indirim imkânıyla satılmaktadır. Öğrenci biletleri, geçerli öğrenci kimliği ibrazı ile satılmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #iş sanat 26. sezon
        #Frida Kahlo
        #BURAY
        #Lisa Ekdahl
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?