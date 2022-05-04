



İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisi devam ediyor. Pandemi nedeniyle ara verilen serinin yeni konserleri İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz gerçekleştirilecek.

Parlayan Yıldızlar serisinin ilk konseri, 9 Mayıs Pazartesi Ecmel Nevâ Bildik (keman) ve Doğa Karahan’ın (keman) sahne alacağı konserler ile saat 20.30’da başlayacak.

Konserlere katılmak için rezervasyon@issanat.com.tr e-posta adresinden veya 0 212 316 10 83 telefon numarasında rezervasyon yapılabilir.

Konserin ilk bölümünde sahne alacak genç sanatçı Ecmel Nevâ Bildik konserde A.Corelli ve Mozart bestelerinin yanı sıra, F.Kreisler, G. Tartini, J. Massenet ve C. Saint-Saens’ın eserlerine yer verecek.

Müzik hayatına 4 yaşında keman eğitimiyle başlayan Bildik, 8 yaşındayken İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahne aldı. 2019 yılında 5. Adıyaman Klasik Müzik Festivali’nde “Gelecek Vadeden Genç Yetenekler” konserinde, 2021 yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen Festival Akademi İstanbul Keman Akademisi Kapanış töreninde, aynı yıl Mersin Üniversitesi Orkestrası ile birlikte solist konserler verdi. Bildik, Svetlin Roussev, Cihat Aşkın, Dylan Blackmore ve Hakan Şensoy gibi şeflerin ustalık sınıflarına katıldı.

Ecmel Nevâ Bildik

Müzikal kariyerinde emin adımlarla ilerleyen genç sanatçı 2018 yılında Slovakya’da düzenlenen “22. International Talents for Europe” yaylı çalgılar yarışmasında ikincilik ödülü, 2020 yılında Belçika’da “Uluslararası 13. Arthur Grumiaux Keman” yarışmasında ikincilik ödülü, yine aynı yıl “Uluslararası Melos Müzik Yarışması’nda” birincilik ödülünün sahibi oldu. Ecmel Nevâ Bildik, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Lily Tchumburidze ile eğitimini sürdürüyor.

Doğa Karahan

Parlayan Yıldızlar serisinin ilk konserinde sahne alacak bir diğer genç sanatçı Doğa Karahan, küçük yaşta piyano ile müziğe adım attı. 2012 yılında Lily Tchumburidze’den Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda keman eğitimi aldı. Konservatuvar bünyesinde birçok solo ve orkestra konserinde yer aldı.

Dora Schwarzberg, Alexander Kagan, Cihat Aşkın, Lyutsia İbragimmova, Bahar Kutay, Mikhail Gotsdiner, Rudens Turku, Louise Chisson gibi usta sanatçılardan eğitimler aldı.

2015 yılında Antalya’da düzenlenen “Uluslararası Harmony Festivali”nde de kendi yaş grubunda birincilik kazanan Karahan, 2016 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin düzenlediği 23 Nisan Konseri’nde solist olarak sahne aldı. 2017 yılından beri Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nda çalmaya devam eden Doğa Karahan, 2020 yılında I. Uluslararası Brüksel Müzik Yarışması’nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olan. 2019 ve 2021 yıllarında da Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda yer aldı.

Doğa Karahan, İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserinde Ludwig van Beethoven, Bedrich Smetana, Pablo de Sarasate, William Kroll gibi bestecilerin eserleri ile sahnede yer alacak.