        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri yeni sezona başladı

        İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserleri yeni sezona başladı

        İş Sanat'ın genç yeteneklere kapı aralayan Parlayan Yıldızlar serisi, yeni sezonda da müzikseverleri geleceğin sanatçılarıyla buluşturuyor. Piyanist Bared Çağlıçubukçu ve çellist Berin Gökçe İlhan'ın sahne aldığı Parlayan Yıldızlar konserlerinin ilki, 24 Kasım'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşti.

        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 10:23 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:23
        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri yeni sezona başladı
        İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki genç müzisyenlere deneyim kazandırmak amacıyla sahnesini açtığı Parlayan Yıldızlar konserleri 24 Kasım Pazartesi akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda piyanist Bared Çağlıçubukçu ve çellist Berin Gökçe İlhan ile başladı.

        Bared Çağlıçubukçu’nun repertuvarında J.S. Bach, J. Brahms, C. Debussy ve F. Liszt’in eserleri yer alırken Berin Gökçe İlhan da J. Brahms ve G. Cassadó’nun eserlerini seslendirdi.

        BARED ÇAĞLIÇUBUKÇU, piyano

        Sezonun ilk Parlayan Yıldızı Bared Çağlıçubukçu, 2008 yılında İstanbul’da doğdu. Piyano çalışmalarına 9 yaşında Beril Eren ile başladı. 2009’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın yarı zamanlı piyano bölümüne kabul edildi. 2022 yılında konservatuvarın piyano bölümü tam zamanlı lise öğrencisi olmaya hak kazanan genç piyanist, üç yıldır piyano ana sanat dalı başkanı Prof. Burcu Urgun’un öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

        Genç sanatçı konservatuvarın solistlik sınavını geçerek Nisan ayında, şef Erhan Torlular yönetimindeki MSGSÜ İDK Genç Orkestra eşliğinde F. Mendelssohn’un 1. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. Mayıs ayında ise İstanbul Filarmoni Derneği organizasyonuyla ilk piyano resitalini verdi.

        BERİN GÖKÇE İLHAN, viyolonsel

        2005 yılında Bursa’da doğan Berin Gökçe İlhan, 2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Dr. Öğretim Üyesi İdil Onaran ile müzik eğitimine başladı.

        Lisans eğitimine halen Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarında devam eden genç sanatçı, 2025 bahar yarıyılında Hochschule Für Music und Theatre “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig’de Prof. Peter Bruns’un viyolonsel sınıfında eğitimini sürdürdü ve birçok konser verdi.

        Resital ve oda müziği konserlerinin yanı sıra, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile 2025 yılında Schleswig-Holstein Müzik Festivali kapsamında Hamburg Elbphilharmonie’de, Viyana, Prag, Bratislava, İstanbul AKM, Bursa ve Denizli’de; 2023 yılında Roma, Palermo, Sicilya, İstanbul AKM, CSO Ada Ankara ve Kapadokya’da konserler verdi.

        BİR SONRAKİ KONSER 1 ARALIK'TA

        2023 yılından itibaren klasik müzik öğrencilerinin yanı sıra geleneksel Türk müziği öğrencilerine de konser imkânı sunan Parlayan Yıldızlar konserleri, 1 Aralık Pazartesi akşamı Dilara Kaya (şan), Eylül Ravza Madenbaş (klasik kemençe) ve Berat Aktaş (tar) ile devam edecek.

        Geleceğin parlak müzisyenlerini dinlemek ve müziğin genç seslerini keşfetmek için ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserlerinde yerinizi ayırtmayı unutmayın.

        Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz. Geçtiğimiz sezonun Parlayan Yıldızlar konserlerinde sahne alan genç müzisyenlerin performanslarından kısa videoları, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

