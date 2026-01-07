İş Sanat’ın yeni yıl konserinin yıldızı, Elena Stikhina oldu
İş Sanat, şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile birlikte konser veren yıldız soprano Elena Stikhina ile yeni yılı karşıladı
İş Sanat yeni yıla opera dünyasının yıldız sopranosu Elena Stikhina ile merhaba dedi.
6 Ocak Salı akşamı, şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile birlikte konser veren Stikhina, seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Konserin ilk yarısında Verdi’nin kariyerinin farklı dönemlerinden seçilen “La Forza del Destino”, “Il Trovatore”, “Otello”, “Un ballo in maschera” ve “Aida” operalarından aryalar dinleyicilerle buluştu. Konserin ikinci yarısında ise Tchaikovsky, Prokofyev, Glazunov ve Rimski-Korsakov gibi usta bestecilerin eserleri seslendirildi.
Sesi ve sahne hakimiyeti ile opera sahnesindeki ikonik rollerin aranan solisti Elena Stikhina ve BİFO, yaklaşık iki saat süren bu müzik ziyafetinin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.
İş Sanat’ın programı, geleceğin parlak müzisyenleri ile devam edecek: 12 Ocak Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’ndaki Parlayan Yıldızlar konserinde Ege Gündüz (trombon) ve Doğa Karahan (viyolonsel) sahnede olacak. 19 Ocak Pazartesi düzenlenecek konserde ise Ozan Ali Bilgili (klarinet) ve Derin Zehra Erdem (piyano) yer alacak.
Ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.