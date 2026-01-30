Habertürk
Habertürk
        İş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı

        İş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı

        Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 01:31 Güncelleme: 30.01.2026 - 01:35
        İş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı
        İHA'nın haberine göre; olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., Turgut Temelli Caddesi'nde bulunan husumetlisi M.Y.'ye ait iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

        Saldırı sırasında yaralanan M.Y., çevredeki başka bir iş yerine sığınmaya çalışırken, şüpheli M.A. peşinden giderek yeniden ateş etti.

        Olayla ilgisi bulunmayan 6 kişi daha yaralanırken şüpheli olayın ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Halı sahanın çatısı çöktü... Futbolcuların koşarak kaçtığı anlar kamerada

         Antalya'da şiddetli fırtına sebebiyle halı sahanın çatısı çöktü. Oyuncuların maç için ısındığı anlarda kopan gürültüyle başlayan panik futbolcuların koşarak sahayı terk etmesiyle bitti. Çatının çökme anı ve futbolcuların sahadan kaçışları aksiyon kamerasına yansırken, olayda şans eseri kimse yarala...
