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Isaac Kappy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Isaac Kappy neden intihar etti?

Isaac Kappy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Isaac Kappy neden intihar etti? soruları dünyaca ünlü oyuncunun intiharının ardından büyük merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Isaac Kappy, Instagram hesabından hayatta kaybedecek hiçbir şeyinin kalmadığını söylemesinin ardından intihar etti. İşte Isaac Kappy'nin hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

Isaac Kappy

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Isaac Kappy Instagram hesabından yaptığı son paylaşımın ardından Arizona'da bir nehre atlayarak 42 yaşında hayatını kaybetti. Isaac Knappy, “İyi bir insan olduğuma inanırdım ama aslında değilim. Aslında hayatım boyunca gayet kötü bir insan oldum. İnsanları para için kullandım, birçok kişiye ve insanların güvenine ihanet ettim. Alkol, uyuşturucu ve sigara kullanarak vücuduma ihanet ettim. Beni seven insanlardan faydalandım. Kumara para harcadım. O kadar çok harcadım ki geleceğimi heba ettim. Artık hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok.” diyerek duygularını dile getirdi. İşte Isaac Kappy'nin hayatı ve kariyerine dair detaylar...

ISAAC KAPPY KİMDİR?

Thor, Klown Kamp Massacre, Fanboys ve Not Forgotten gibi filmlerde karşımıza çıkan ünlü oyuncu Isaac Kappy, 1977 yılında ABD'de doğdu. Hayatına 13 Mayıs 2019'da son veren ünlü oyuncu, dördü televizyon projesi, altısı kısa film olmak üzere toplam 19 yapımda rol aldı. İki kısa filmde ise metin yazarı olarak görev alan Isaac Kappy, aynı zamanda bu projelerin yapımcılığını da üstlendi.

2009 yılında Breaking Bad dizisinde de boy gösteren Isaac Kappy, son olarak 2016 yılında rol aldığı Rachel Dratch's Late Night Snack isimli diziyle hatırlanıyor. Isaac Kappy, Thor filminde canlandırdığı Clark karakteriyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Isaac Kappy, IMDb profilinde de görüldüğü gibi büyük projelerde ve çok önemli rollerde yer almıştı. Ancak Instagram hesabında paylaştığı mektup ve ardından intiharıyla büyük ses getirdi, şaşkınlık yarattı.

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