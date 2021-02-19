İşbir Sentetik'ten Hindistan'a yatırım

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İşbir, yatırımlarını yurt dışına genişletme kararı aldı. Bu kapsamda, 2017 yılında Hindistan’da yüzde 50 Türk-yüzde 50 Hint “Ortak girişim” modeliyle kurulan İşbir Mewar’ın, tüm hisselerini satın alınarak şirketin 2020’nin ekim ayından itibaren yüzde 100 Türk sermayeli olarak faaliyet göstermeye başladığını duyurdu.

Kalite ve yönetim sistemlerine ve uluslararası tüm sertifikasyonlara sahip olan firma, üretimini gerçekleştirdiği endüstriyel ambalajları, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere farklı ülkelerdeki kimya, gıda, ilaç endüstrilerindeki müşterilerine ulaştırıyor. Gerçekleşen bu yatırım ile üretim kapasitesinde yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleştiren İşbir Sentetik, 2021 yılında Hindistan’da toplamda yüzde 10’luk bir büyüme hedefliyor.

“HEDEFLERİMİZ BÜYÜK, YOLUMUZ UZUN”

Satın alım süreçleriyle yakından ilgilenen İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Bu satın alım, Türkiye’nin bir değeri olan İşbir Holding’i dünyayla buluşturuyor olsa da, ülkemizin bayrağını dünyanın farklı noktalarında dalgalandırabilmemiz açısından da oldukça kıymetli. Bu, İşbir için bir başlangıç, yapacağımız daha büyük işler için bir gösterge olacak. Emeği geçen herkese ve tüm çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“İşbir Mewar’ın satın alınması ile sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Şimdi ise sırada bu yatırımı büyütmek ve İŞBİR’i dünyada çok daha iyi konumlara çıkarma hedeflerimiz var” ifadelerini kullandı.

600 KİŞİLİK EK İSTİHDAM SAĞLAYACAK

İşbir Mewar, 10 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika, yaklaşık 600 kişilik istihdam gücü ve modern makine parkuru ile endüstriyel ambalaj üretimi yapıyor. 2018 yılından itibaren kalite ve yönetim sistemlerini uluslararası sertifikasyonlarla da belgelendiren firma, üretimini gerçekleştirdiği endüstriyel ambalajları Avrupa, Amerika başta olmak üzere farklı ülkelerdeki kimya, gıda, ilaç endüstrilerindeki müşterilerine ulaştırıyor. Marka, yapmış olduğu yatırım ile kapasitesini yüzde 20 artırdı.