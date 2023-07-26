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        Haberler Futbol İspanya Isco, Real Betis'e transfer oldu - Futbol Haberleri

        Isco, Real Betis'e transfer oldu

        İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis, orta saha oyuncusu Isco'yu kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 22:45
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        Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde yer alan 31 yaşındaki Isco ile bir sezonluğuna anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Real Madrid'de 9 yıl geçirmesinin ardından geçen sezon başında Sevilla'ya transfer olan Isco, devre arasında karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılmıştı.

        İspanya Milli Takımı'nda 38 karşılaşmada 12 kez ağları sarsan Isco, 353 maçta 53 gol ve 57 asiste imza attığı Real Madrid'de 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kaldırmıştı.

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