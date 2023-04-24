Ziyaretçilerden Nevin Altınpınar da İshak Paşa Sarayı'nın görülmesi gereken çok görkemli bir yapı olduğunu belirterek, "Daha önceden buraya defalarca geldim. İshak Paşa Sarayı büyüleyici bir güzelliğe sahip. Burayı daha önce hiç bu kadar kalabalık görmemiştik" diye konuştu.