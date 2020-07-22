Işık Yatırım'a Kocaman genel müdür

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Anadolu Yatırım Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Kocaman görevinden ayrılarak, Işık Yatırım‘ın yeni Genel Müdürü (CEO) oldu.

Sırasıyla Garanti Bankası, Denizbank ve Deniz Yatırım şirketlerinde, Yatırım Merkezi Yöneticiliği, Özel Bankacılık Grup Yöneticiliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Kocaman, son olarak Anadolu Yatırım’da Satış ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevindeydi. Evli ve 2 çocuk babası olan Hakan Kocaman İşletme ve Hukuk alanlarında Lisans eğitimini aldı. Kocaman aynı zamanda Borsa Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi.