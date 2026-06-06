Işın Karaca Cuma İş Çıkışı’nda sahnedeydi

Haftanın yorgunluğunu müzikle atmak isteyenlerin buluşma noktası Cuma İş Çıkışı konserleri yaza güçlü bir başlangıç yaptı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlerin 5 Haziran’daki konuğu, Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca oldu.

“Başka Bahar”, “Aşktan Ne Haber” ve “Tutunamadım” gibi hitlerinin yanı sıra “Dert Bende Derman Sende”, “Geçse de Gençlik Çağım” ve “Gönül” gibi zamansız şarkıları seslendiren sanatçıya, müzikseverler gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

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BİR SONRAKİ KONSER 12 HAZİRAN'DA

Cuma İş Çıkışı konserleri 12 Haziran akşamı sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat’in performansıyla devam edecek. 19 ve 26 Haziran’da ise sürpriz isimler sahnede olacak.

Saat 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlikler 19.00’da konserlerle sürecek.

İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Konser programını İş Sanat’ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.