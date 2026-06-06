Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Işın Karaca Cuma İş Çıkışı’nda sahnedeydi

        Işın Karaca Cuma İş Çıkışı’nda sahnedeydi

        Cuma İş Çıkışı konserlerinin 5 Haziran'daki konuğu, Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 16:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Işın Karaca Cuma İş Çıkışı'nda sahnedeydi

        Haftanın yorgunluğunu müzikle atmak isteyenlerin buluşma noktası Cuma İş Çıkışı konserleri yaza güçlü bir başlangıç yaptı.

        Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlerin 5 Haziran’daki konuğu, Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca oldu.

        Başka Bahar”, “Aşktan Ne Haber” ve “Tutunamadım” gibi hitlerinin yanı sıra “Dert Bende Derman Sende”, “Geçse de Gençlik Çağım” ve “Gönül” gibi zamansız şarkıları seslendiren sanatçıya, müzikseverler gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

        REKLAM

        BİR SONRAKİ KONSER 12 HAZİRAN'DA

        Cuma İş Çıkışı konserleri 12 Haziran akşamı sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat’in performansıyla devam edecek. 19 ve 26 Haziran’da ise sürpriz isimler sahnede olacak.

        Saat 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlikler 19.00’da konserlerle sürecek.

        İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.

        Konser programını İş Sanat’ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 1 Nisan 2022 tarihinde balkondan düşerek ağır yaralanan ve uzun süre komada kalan 41 yaşındaki Burçak Şişman, gözlerini açtıktan sonra eşinin kendisini ittiğini iddia etti. Şişman, "Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi" dedi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı