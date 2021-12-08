"3. SENEMİZE HOŞ GELDİK"

Sevgilisiyle yer aldığı bu kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Karaca, duygusal bir yazı kaleme aldı. 48 yaşındaki şarkıcı, aşk pozuna "3. senemize hoş geldik sevgilim... Zamanın hızına mı şaşırayım, biriktirdiklerimize mi? Yaşanan tüm olumsuzlukların içinde şifa gibi duruşun hep bende saklı. İyi ki biz olmayı başardık sevgilim…" notunu düştü. Işın Karaca'nın paylaşımına yakın arkadaşı Demet Akalın da nazar boncuğu emojisi koydu.