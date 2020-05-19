İşine son verilen belediye çalışanına destek ziyareti - MERSİN

AA

Gültak, 14 yıl çalıştığı Mersin Büyükşehir Belediyesinden performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan Ufuk Eser'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki evine gitti.Aileyle sohbet eden Gültak, Eser'den işten çıkarılma süreciyle ilgili bilgi aldı.Gültak, ikisi görme engelli 3 çocuğun eğitimine destek olacaklarını, aileye de yardımlarının süreceği sözünü verdi.Belediye Başkanı Gültak, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş, ekmek ve aşın namus kadar kutsal olduğunu söyledi.Belediye başkanı olduktan sonra performans ve siyasi görüşü nedeniyle hiçbir çalışanı işten çıkarmadıklarını belirten Gültak, "Böyle bir ailenin altyapısı araştırılmadan, çocukların durumu düşünülmeden, ebeveynlerin zor durumda bırakılması hoş bir davranış değil. Ne kadar adına performansta dense, en azından işten çıkaracağınız insanların aile yapılarını ve durumlarını gözetmeniz gerekir. Ailenin iyi ve kötü gününde her zaman yanında yer alacağız, onların evine aş girmesi için çaba sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.Ufuk Eser de işten çıkarıldıktan sonraki 5 aylık süreçte psikolojik olarak zor günler geçirdiklerini belirterek, bir süre sonra devletin gücünü arkalarında hissettiklerini kaydetti.